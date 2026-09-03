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Сбербанк поможет АО «Росхим» внедрить генеративный искусственный интеллект в производство и бизнес-процессы

Московский банк Сбербанка и АО «Росхим» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации. Компания планирует внедрять решения экосистемы Сбербанка, развивать использование генеративного искусственного интеллекта и обучать сотрудников применению современных ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг и директор по финансам АО «Росхим» Роман Понкращенков. Соглашение создает основу для долгосрочного технологического партнерства.

Сотрудничество со Сбербанком поможет компании использовать цифровые технологии в повседневной работе и находить новые возможности для развития бизнеса. Среди ключевых направлений — внедрение продуктов экосистемы Сбербанка, включая нейросеть GigaChat и платформу для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork.

Отдельное внимание партнеры уделят развитию компетенций сотрудников. Специалисты АО «Росхим» смогут освоить основы работы с ИИ-агентами на примере GigaCowork. Также стороны планируют провести практический интенсив. Его участники смогут на конкретных бизнес-кейсах изучить возможности генеративных моделей искусственного интеллекта и подходы к их внедрению в рабочие процессы.

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Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится рабочим инструментом бизнеса. Важно не просто дать сотрудникам доступ к новым решениям, но и помочь понять, как применять их каждый день, чтобы получать реальный результат. «Сбер» готов делиться своей экспертизой и быть надежным партнером на всем пути – от первого знакомства с передовыми технологиями до их практического использования в бизнес-процессах».

Сотрудничество Сбербанка и АО «Росхим» отражает общий тренд российской экономики: искусственный интеллект все активнее переходит из экспериментов в реальные производственные и управленческие процессы. Объединение технологической экспертизы и практического опыта бизнеса поможет быстрее находить сценарии, где ИИ приносит конкретную пользу людям и компаниям.

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