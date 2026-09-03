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Сбербанк и ГК «Антей» договорились о финансировании проектов на сумму более 70 млрд рублей

Московский банк Сбербанка и ГК «Антей» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют развивать финансирование инвестиционных проектов и внедрять цифровые технологии, включая решения на базе искусственного интеллекта. Объем финансирования может превысить 70 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение подписали председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг и генеральный директор группы компаний «Антей» Александр Ремета.

Сотрудничество рассчитано на долгосрочную перспективу. Это позволит компании увереннее планировать масштабные инвестиции, обновлять производственные мощности и развивать собственный флот.

Отдельное направление партнерства — цифровизация. Сбербанк и Антей будут совместно прорабатывать новые ИТ-решения и сервисы, включая технологии искусственного интеллекта.

ГК «Антей» — одна из российских компаний в сфере добычи и реализации краба и рыбы с более чем 30-летней историей. Компания располагает собственным промысловым флотом и ведет деятельность в ключевых районах российского промысла — на Дальнем Востоке и в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Для отрасли такие партнерства важны не только объемом инвестиций. Они помогают бизнесу обновлять инфраструктуру, внедрять современные технологии и укреплять позиции российской рыбной промышленности.

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Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Крабопромысловая и рыболовная сферы требуют значительных инвестиций и долгого горизонта планирования. Поэтому для нас важно быть для бизнеса надежным партнером не только в вопросах финансирования, но и в технологическом развитии. Вместе с ГК «Антей» мы будем искать решения, которые помогут эффективнее управлять сложными процессами, использовать возможности искусственного интеллекта и создавать основу для дальнейшего роста компании. За такими проектами — развитие целых отраслей и новые возможности для экономики страны».

Александр Ремета, генеральный директор группы компаний «Антей»: «Для нас партнерство со Сбербанком — это не только доступ к инвестициям, но и возможность «оцифровать» традиционный промысел. Рыбная отрасль консервативна, но пришло время меняться. Мы хотим объединить наш многолетний опыт в море с цифровыми технологиями Сбербанка. Это поможет нам точнее прогнозировать вылов, быстрее принимать решения и эффективнее управлять флотом. Вместе мы докажем, что рыбопромышленный бизнес может быть высокотехнологичным, современным и привлекательным для новых кадров».

Соглашение объединяет финансовые возможности и технологическую экспертизу Сбербанка с многолетним опытом ГК «Антей» в одной из ключевых отраслей российской экономики. Долгосрочное партнерство должно стать основой для новых инвестиционных и цифровых проектов, способных повысить эффективность рыбопромышленного бизнеса и поддержать развитие отечественной промышленности.

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