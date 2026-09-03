«Ростелеком» и Центр «Амурский тигр» цифровизируют заботу об уникальных диких животных

«Ростелеком» и Центр «Амурский тигр» будут развивать проекты, направленные на сохранение популяции амурских тигров. Сотрудничество предполагает создание цифровой инфраструктуры для реабилитационных центров диких животных и объектов экологического туризма на территории Приморского края, а в перспективе — и в Хабаровском крае. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение об этом подписали заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Ранее «Ростелеком» уже обеспечил высокоскоростным интернетом строящийся реабилитационный центр в селе Каймановка Приморского края.

Подписанное соглашение предусматривает комплексный подход к оснащению реабилитационных центров передовыми цифровыми технологиями. На базе высокоскоростного доступа в интернет «Ростелеком» сможет обеспечить реабилитационные центры системой видеонаблюдения, тепловизионного оборудования и видеоаналитики для круглосуточного мониторинга, а также предложит цифровые инструменты для научных исследований и экологического просвещения. Отдельно партнеры планируют проработать концепцию «цифрового заповедника», которая подразумевает интеграцию решений на базе искусственного интеллекта для распознавания животных, анализа их поведения и обеспечения антибраконьерской защиты.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Цифровые технологии все больше проникают в разные сферы деятельности человека. Сегодня мы видим, что они способны стать рабочим инструментом и для инициатив, связанных с сохранением природного богатства нашей страны. Забота об уникальной популяции амурского тигра требует сочетания инновационных природоохранных подходов и передовых цифровых решений. Именно такой синтез позволяет минимизировать вмешательство человека в естественную среду обитания, обеспечивая эффективный контроль и мониторинг. Мы рады, что экспертиза "Ростелекома" востребована и в этой области и готовы расширять сотрудничество с Центром "Амурский тигр" для развития подобных проектов на территории Дальнего Востока».

Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр»: «"Ростелеком" давно поддерживает Центр "Амурский тигр" в деле сохранения уникальной природы юга Дальнего Востока. Сейчас мы начинаем новый этап сотрудничества, в рамках которого "Ростелеком" становится нашим надежным проводником в мир самых современных цифровых технологий и решений, которые, без сомнения, послужат во благо всей экосистемы».

Цифровизация открывает возможности для создания инфраструктуры, которая одновременно служит охране животных и развитию просветительской деятельности. Некоммерческие организации и бизнес могут объединить усилия и ресурсы, чтобы создать условия, необходимые для реабилитации животных и формирования экологического сознания в обществе.