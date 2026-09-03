«Росатом» поддержит VI конференцию по математическому моделированию и искусственному интеллекту

Конференция по математическому моделированию расширяет повестку до искусственного интеллекта

Конференция по математическому моделированию и искусственному интеллекту пройдет 28 октября. Уже шестой год подряд мероприятие проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом», а второй год — в составе Международного конгресса «Русский инженер».

Пять лет назад конференция объединяла разработчиков, которым предстояло заместить зарубежные CAE‑системы. В этом году программа расширится: участники обсудят не только моделирование физических процессов, но и применение технологий искусственного интеллекта в инженерных расчётах.





В рамках конференции будут рассмотрены вопросы формирования эффективной кооперации между государственными структурами, промышленностью, ИТ сообществом и академической средой для широкого внедрения отечественных CAE систем. В числе ключевых задач конференции в 2026 году – усиление кооперации для внедрения отечественных САЕ-технологий, ускорение перехода на российское программное обеспечение, вовлечение вузов и академических организаций в подготовку кадров для работы на отечественном ПО, а также рассмотрение практических кейсов внедрения САЕ-решений на производстве.

Пленарная сессия с участием представителей государства, промышленности, науки и образования будет посвящена национальному развитию вычислительной инфраструктуры, технологиям математического моделирования и искусственного интеллекта, предусмотрены визионерские лекции специалистов отрасли по управлению инженерными данными, подготовке кадров и маркетингу наукоемких ИТ-решений. На научно-инженерной выставке программных решений примут участие более 20 партнеров. К участию приглашены более 30 ведущих российских экспертов в области науки, инженерного программного обеспечения, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Проведение конференции является частью системной работы госкорпорации «Росатом» по формированию отечественной экосистемы инженерного ПО, которая ведется с 2021 года. За пять лет проведения конференция объединила более 3 000 участников в очном формате и более 5 000 – онлайн, свыше 100 компаний и 80 вузов.

«Математическое моделирование и искусственный интеллект всегда шли рядом, и именно сейчас стали работать в симбиозе – в одной инженерной практике, где физика отвечает за достоверность, а машинное обучение — за скорость. Но сильные расчетные коды рождаются не в вакууме, а в среде, где инженер-расчетчик, математик и разработчик разговаривают на одном языке. Такую среду мы формируем, и собираем шестой год подряд конференцию, здесь видно, кто чем занят, какие внедрения уже дали результат и какие задачи стоит брать в работу сообща», - отметил директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.

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