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Минцифры: стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году

Жители России смогут выбрать населенные пункты, в которых в следующем году появится мобильный интернет. В списке для голосования — деревни и села, хутора и аулы, где проживают от 100 до 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сделать свой выбор можно до 8 ноября 2026 г. по почте или на «Госуслугах».

В населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, установят базовые станции, которые обеспечат устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету.

Кто может принять участие: совершеннолетние россияне могут проголосовать за населенный пункт из региона прописки. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Как можно проголосовать

По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Письмо может подписать сразу несколько человек — голос каждого будет учтен. В нем необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, где должна появиться связь

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На «Госуслугах» — на странице сервиса для голосования.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 г. По его результатам современные услуги связи появились в более чем 8 тыс. малочисленных населенных пунктах, где проживает порядка 2 млн человек. Всего в голосовании приняло участие порядка 3,8 млн жителей российских регионов.

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