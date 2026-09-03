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KTS настроил умный поиск для Level Group с помощью ИИ-ассистента в базе знаний

Девелопер Level Group совместно с ИТ-компанией KTS разработал ИИ-ассистента для аналитики и навигации по внутренней базе знаний девелопера. Точность ассистента превысила 90%: сотрудники девелопера получают достоверные ответы со ссылками на первоисточники для оперативной проверки фактов. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Инструмент построен на кастомной архитектуре гибридного поиска, которая помогает инженерам и менеджерам компании мгновенно находить точные данные среди сотен регламентов, проектных документов и инструкций.

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Если сотруднику нужен прямой ответ, который содержится в конкретной статье — например, правила оформления командировки, — векторный поиск мгновенно находит этот абзац и передает его языковой модели. Графовый поиск связывает документы в единое «дерево знаний». Это необходимо для сложных аналитических запросов, когда ответ разбросан по разным разделам базы.

«RAG сегодня остается одним из самых результативных сценариев применения искусственного интеллекта в корпоративной среде. Знания в крупных компаниях накапливаются годами в инструкциях, регламентах и стандартах, но хранятся разрозненно: в файловых хранилищах, базах знаний, корпоративных порталах и множестве других систем. Такой подход дает сотрудникам единый доступ к этой информации и помогает быстро находить нужное в комфортном диалоговом формате. Для нас это начало пути. Следующий этап гораздо интереснее: модели будут учитывать внутренний контекст, корпоративные правила и накопленную экспертизу компании, чтобы помогать сотрудникам решать конкретные рабочие задачи», — сказал Всеволод Нечитайленко, директор по цифровым технологиям и операционной эффективности, Level Group.

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