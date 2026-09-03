Коллекция Константина Кузнецова станет первым художественным объектом «вечного хранения»: наследие живописца переведут на кварцевые диски

Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Константина Павловича Кузнецова совместно с компанией АО «Сигналтек» приступает к масштабному проекту по цифровому копированию всего собрания произведений художника — более 300 работ живописи и свыше 100 произведений графики — на кварцевые диски сверхстабильной оптической памяти. Таким образом Константин Кузнецов станет первым российским художником, чье творческое наследие в полном объеме будет сохранено в форме доступной для «вечного сохранения». Об этом CNews сообщили представители Фонда Константина Кузнецова.

Носитель информации изготовлен из кварцевого стекла — материала, устойчивого к пожарам, радиации и воздействию электромагнитных волн. Запись данных ведется с помощью фемтосекундного лазера. Эта технология позволяет записывать информацию вглубь стекла в форме микроскопических пузырьков, не разрушая сам материал. При стандартных условиях хранения данные на таком диске могут оставаться неизменными свыше миллиона лет — для сравнения, современные Blu-ray диски, по заявлениям производителей, сохраняют информацию не более 20 лет. Уникальная технология разработана в лаборатории оптической памяти на стекле РХТУ им. Д.И. Менделеева при поддержке Фонда перспективных исследований. В настоящий момент научно-технические результаты проекта внедряются в практику компанией АО «Сигналтек».

Коллекция Константина Кузнецова — редкий случай, когда собрание художника начала XX века сохранилось практически в первозданном виде, будто только вышло из его парижской мастерской. На картинах можно прочитать целую историю: авторские надписи, ярлыки выставок, номера и даты парижских салонов, владельческие подписи детей, внуков и правнуков художника. За годы работы фонд провел масштабные архивные исследования в России и Франции — материалы о жизни и творчестве Кузнецова были найдены в Нижегородском государственном архиве, РГАЛИ, архивах Третьяковской галереи и Русского музея, Российском государственном историческом архиве, Государственном архиве Астраханской области и Национальном архиве Франции.

«Наследие Константина Кузнецова было чудом найдено и по счастливой случайности возвращено в Россию. Мы считаем своим долгом сохранить его для родины настолько долго, насколько это вообще возможно, — и сегодня наука дает нам такую возможность. Перевод коллекции на кварцевые диски — это не просто оцифровка, это гарантия того, что через тысячи и даже миллионы лет потомки смогут увидеть работы Кузнецова такими, какими их видим мы сегодня», — сказал основатель фонда Андрей Щербинин.

Фонд Кузнецова обладает практическим опытом подобного сохранения: ранее на кварцевый диск была записана картина «Нотр-Дам в закатном освещении» (1920 г.), цифровая копия которой была передана Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (ЕМИИ). Реализацией проекта по оцифровке и переносу всей коллекции на «вечные диски» займется партнер фонда — компания АО «Сигналтек».

Работа над оцифровкой коллекции художника займет несколько месяцев, часть шедевров планируется перевести в «вечный» цифровой формат в 2026 г.