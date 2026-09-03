Холдинг «Кордиант» автоматизирует контроль качества шин на этапе сборки

Холдинг «Кордиант» запустил систему подетального весового контроля шин на этапе сборки. Теперь в процессе выпуска невулканизированные шины проходят многократное взвешивание. Такой подход позволяет оперативно выявлять отклонения от эталона и предотвращать несоответствия на последующих этапах производства. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Кордиант».

Раньше шины между этапами сборки и вулканизации взвешивались однократно. Теперь взвешивание проводится после добавления каждого нового элемента, значительно влияющего на массу шины. Полученные в процессе взвешивания данные автоматически передаются в специализированную программу, которая с помощью графика визуализирует динамику процесса взвешивания относительно нормативных показателей. Это позволяет моментально фиксировать любые отклонения от эталона.

Важная особенность новой системы – автоматизация учета и управление процессом с применением статистических методов. Ранее сборщики вручную фиксировали массу шины в документах, а контролеры переносили эти данные в программу. Теперь все показатели с датчиков поступают в специализированное программное обеспечение в режиме реального времени. Программа строит наглядные графики, отражающие динамику взвешивания относительно нормативных значений.

Благодаря новой системе весового контроля исключены ручные операции: сборщику больше не нужно прописывать массу шины в документах, а контролеру – вручную печатать эти данные в программе. Теперь сведения о массе шин автоматически сохраняются и накапливаются в единой базе. Это дает возможность анализировать процессы в динамике, оценивая их стабильность, а также исключает вероятность случайных неточностей, связанных с человеческим фактором.

«Мы лидируем в производстве легковых шин с долей 30% по итогам первого полугодия 2026 года. Наш безусловный приоритет – стабильно высокое качество выпускаемой продукции, для поддержания которого мы постоянно совершенствуем производственные процессы. В частности, мы активно развиваем систему контроля качества на наших предприятиях. Например, подетальный автоматический весовой контроль шин позволяет визуализировать результаты взвешивания шины после добавления полуфабрикатов в режиме реального времени. Таким образом, мы осуществляем сквозной контроль над производственным циклом, исключая «слепые зоны» и применяя проактивный подход с акцентом на предотвращении отклонений», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.

Оснащение рабочих мест автоматизированной системой учета взвешенных шин на омской производственной площадке компании продолжится в 2027 году. Внедрение новых технологий на предприятии – часть системной работы по поддержанию стабильно высокого качества продукции. Автоматизация контроля качества на этапе сборки повышает не только надежность конечного продукта, но и общую эффективность производства. Важно, что подобные решения становятся отраслевым стандартом.