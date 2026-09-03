«Газпром нефть» и УГНТУ создадут технологии для автономного управления месторождениями

«Газпром нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) утвердили стратегию сотрудничества до 2030 г. Партнеры объединят усилия для создания технологий и цифровых инструментов для автономных месторождений, разработки трудноизвлекаемых запасов и повышения нефтеотдачи. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром нефти».

«Газпром нефть» и УГНТУ займутся созданием прикладных решений для преодоления вызовов, стоящих перед российским ТЭК и связанных с разработкой труднодоступных участков в Восточной и Западной Сибири, сложными запасами и интенсификацией нефтеотдачи на зрелых месторождениях. Партнеры сфокусируются на развитии цифровых двойников, математическом моделировании и создании программных инструментов на основе искусственного интеллекта для поиска углеводородов, прогнозирования ресурсной базы, сопровождения бурения и добычи. Одним из основных результатов совместной работы станет запуск инженерной платформы для автономного управления отдаленными и арктическими активами.

Взаимодействие будет вестись на базе научно-образовательного центра «Газпромнефть — УГНТУ» в Уфе — совместной исследовательской площадки компании и университета, которая объединяет научные коллективы вуза и технологическую экспертизу «Газпром нефти» для решения прикладных производственных задач. Отдельное направление сотрудничества будет связано с подготовкой молодых ученых и инженеров. Студенты, аспиранты и исследователи смогут участвовать в совместных проектах, проверять научные гипотезы и создавать прототипы цифровых и инженерных решений для нефтегазовой отрасли.

Александр Ситников, руководитель Научно-технического центра «Газпром нефти», сказал: «Будущее нефтегазовой отрасли связано с созданием все более интеллектуальных и автономных производственных систем. У нас есть опыт применения цифровых двойников, искусственного интеллекта и автоматизированного оборудования на месторождениях. Вместе с научными партнерами мы работаем над сложными задачами, которые требуют сочетания фундаментальных исследований, инженерных компетенций и глубокого понимания производственных процессов. Именно такое объединение экспертизы позволяет создавать технологии, отвечающие реальным потребностям отрасли».

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета, отметил: «Газпром нефть» формирует практический запрос на технологии нового поколения. Для университета особенно важно, что совместная работа дает возможность объединять фундаментальные исследования, инженерную школу и опыт высокотехнологичной компании. Масштаб стоящих перед топливно-энергетическим комплексом задач требует консолидации усилий науки и бизнеса. Наша общая стратегия создает такую основу и позволит последовательно превращать научные идеи в технологии, востребованные промышленностью».