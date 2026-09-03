«Гарден Сити» перевела управление проектами в Directum Projects

Проектные решения дополнили экосистему Directum в компании «Гарден Сити». Продукт сохранил привычную для сотрудников рабочую среду и помог избежать дополнительных затрат на внедрение. Бизнес-процессы ускорились на 70%, а экономия составила 400 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В проектах «Гарден Сити» одновременно участвуют архитекторы, инженеры, снабженцы, строители, авторский надзор, сервисные подразделения и команды благоустройства. Работы распределяются по исполнителям на «Agile-досках»: на тикетах указывается плановая и фактическая загрузка, статус выполнения. Внутренние обращения также фиксируются в системе и направляются ответственным сотрудникам.

Для хранения регламентов, проектных наработок и шаблонов документов в «Гарден Сити» подключили «Базу знаний». Нужные материалы сотрудники находят по меткам и связям между статьями.

Основой для цифровизации внутренних процессов компании служит платформа Directum RX. Когда в «Гарден Сити» появилась необходимость в инструменте для проектной работы, предпочтение отдали продукту той же экосистемы.

«Мы сделали заметный шаг от системы электронного документооборота к единой цифровой среде компании и создали новую корпоративную культуру, тем самым вывели работу пользователей на следующий уровень и получили технологическую основу для дальнейшего развития без ограничений. В результате проекта мы на 70% ускорили бизнес-процессы и сэкономили в общем 400 тыс. рублей», — отметил Кирилл Касаткин, специалист технической поддержки «Гарден Сити».