Axenix предложил российским заказчикам услуги по импортозамещению HCM-систем

Axenix расширяет практику HCM и предлагает российским компаниям комплексные услуги по импортозамещению HR-систем и трансформации процессов управления персоналом. Axenix помогает переходить с зарубежных HR-решений на российские платформы, сохраняя накопленные процессы, данные и логику управления персоналом, а также адаптируя их к требованиям российского законодательства и текущим задачам бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Услуги ориентированы прежде всего на крупные компании, в том числе международного уровня, которые локализовали деятельность в России или продолжают работать в связке с глобальными структурами, но планируют перестраивать ИТ-ландшафт в HR. Для таких заказчиков переход на отечественные решения становится не только технологической, но и управленческой задачей.

Axenix применяет разные модели перехода на локальные решения – от ускоренного внедрения базовой функциональности до поэтапной реализации крупных программ трансформации с глубокой адаптацией процессов и ИТ-ландшафта заказчика. Такой подход позволяет учитывать как риски внезапного отключения от зарубежных систем, так и стратегические цели бизнеса по развитию HR-функции.

В зависимости от задач бизнеса эксперты Axenix проводят аудит текущих процессов, разрабатывают целевую ИТ-архитектуру HR, помогают выбрать оптимальные решения, формируют дорожную карту изменений, а также выполняют миграцию данных, внедрение и поддержку систем. При необходимости специалисты компании проводят независимый контроль качества уже используемых HR-решений и помогают заказчику управлять организационными изменениями.

Отдельный фокус может быть сделан на сохранении тех наработок, которые реализованы в прежних системах: бизнес-правил, сценариев работы, отчетности, интеграций и пользовательских маршрутов. Команда Axenix помогает пересмотреть процессы и адаптировать их к возможностям российских платформ.

Архитектура внедряемых HR-решений помимо базовых HR-процессов включает направление автоматизации процессов управления талантами. Данное направление занимается задачами, связанными с подбором, адаптацией, обучением, оценкой, развитием, управлением карьерой, кадровым резервом и другими элементами жизненного цикла сотрудника. Это позволяет компаниям не ограничиваться заменой ядра HCM, а выстраивать комплексную HR-экосистему, которая поддерживает как обязательные кадровые операции, так и задачи развития сотрудников.

«Сегодня заказчики ожидают от проектов импортозамещения не просто замены одной системы на другую. Для бизнеса важно сохранить критически значимые процессы, обеспечить соответствие требованиям российского законодательства и одновременно использовать переход как возможность повысить эффективность HR-функции. Мы помогаем компаниям выстроить целевую архитектуру управления персоналом, сохранить лучшие практики, накопленные за годы работы с международными решениями, и адаптировать их к российским технологиям и бизнес-реалиям», – сказала Ольга Аверкиева, руководитель направления автоматизации HR-процессов компании Axenix.

Экспертиза Axenix в HCM опирается на опыт крупных проектов по внедрению и замещению HR-систем и понимание международных практик управления персоналом.