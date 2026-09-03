AUXO совместно с ИТ-партнерами выведут традиционный функционал ЦОДов на новый уровень

ИТ-компания AUXO подписала соглашение с российскими ИТ-компаниями о стратегическом партнерстве в совместном продвижении комплексных инновационных решений для центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Партнерство выстроено по принципу единого технологического контура: «Датарк» отвечает за инженерную инфраструктуру модульных ЦОД, OpenYard и «Гравитон» обеспечивают аппаратную платформу, а AUXO занимается интеграцией, а также развитием облачного и прикладного уровня решений. Такой подход позволяет заказчикам получать не набор разрозненных компонентов, а согласованную инфраструктуру, подготовленную под конкретные бизнес- и производственные задачи.

AUXO обеспечит полный стэк информационно-технологических продуктов и услуг, от инновационных решений в области искусственного интеллекта, передовых отечественных решений в области автоматизации бизнеса до построения безопасного частного облака, коммуникационных узлов или систем промышленной автоматизации в ЦОД.

Экспертиза AUXO в области искусственного интеллекта охватывает полный цикл внедрения ИИ-решений: от выбора моделей и развертывания локальной и облачной ИИ-инфраструктуры до создания ИИ-агентов, сервисов OCR/CV и RAG-систем с разграничением доступа к данным.

В портфеле компании: корпоративные ИИ-ассистенты; инструменты транскрибации и суммаризации встреч; интеллектуальная обработка PDF- и скан-документов; решения для анализа и оценки качества коммуникаций.

Такой набор компетенций и использования лучших практик позволяет создавать для заказчиков в контуре ЦОД не только вычислительную инфраструктуру, но и прикладные ИИ-сервисы, готовые к промышленной эксплуатации в безопасном локальном периметре.

Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» обеспечит создание современных МЦОД с применением передовых инженерных решений. Компания обладает опытом реализации проектов для высоконагруженных ИТ-сценариев, включая задачи высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.

Сотрудничество AUXO и «Датарк» стартовало в 2022 г., за это время компании совместно реализовали ряд проектов для крупнейших промышленных отечественных предприятий.

«За несколько лет сотрудничества с AUXO мы выстроили эффективную модель взаимодействия, позволяющую заказчикам получать современную и надежную ИТ-инфраструктуру. Сегодня мы активно развиваем направление решений для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта и уже совместно с партнером предлагаем рынку продукты, отвечающие актуальным требованиям бизнеса», — отметил руководитель направления работы с ключевыми заказчиками «Датарк» Михаил Шумай.

Оснащение МЦОД передовым серверным ИТ-оборудованием обеспечит сотрудничество AUXO с производителем и разработчиком российской вычислительной техники «Гравитон». В продуктовом портфеле компании представлены серверные системы, системы хранения данных и программно-аппаратные комплексы. Особое место в линейке занимают специализированные решения для виртуализации, включая ПАК Helius, которые позволяют оперативно развертывать гибкую и защищенную ИТ-среду непосредственно внутри модульных дата-центров.

«Для реализации ресурсоемких задач, включая проекты в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, критически важна синергия аппаратной и инженерной частей. Архитектура наших серверных систем и СХД изначально проектируется с расчетом на высокую плотность вычислений и отказоустойчивость. В сочетании с экспертизой AUXO мы способны предложить рынку полностью готовые, независимые программно-аппаратные комплексы, которые позволяют развернуть полноценную цифровую инфраструктуру в кратчайшие сроки и гарантируют стабильность работы в любых сценариях», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

Аппаратный уровень решений обеспечит OpenYard – российский производитель серверного оборудования полного цикла. Компания будет участвовать в подборе серверных конфигураций и поставке оборудования под требования конкретных ЦОД-проектов, включая высоконагруженные корпоративные сценарии, задачи искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

«Для OpenYard участие в партнерстве – возможность усилить комплексные инфраструктурные проекты российским серверным оборудованием, рассчитанным на промышленную эксплуатацию. В проектах для ЦОД особенно важны совместимость компонентов, предсказуемость поставки и готовность платформ под конкретную нагрузку – от классической виртуализации до задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Совместная работа позволит заказчикам получать более целостные решения, где инженерная инфраструктура, аппаратная платформа и прикладной уровень изначально проектируются как единый контур», – отметил директор по продажам OpenYard Алексей Панков.

По словам заместителя генерального директора компании AUXO Алексея Конышкова, развитая партнерская сеть позволяет решать самые сложные комплексные задачи крупнейших заказчиков, включая создание с нуля объектов критической информационной инфраструктуры, локальных вычислительных центров на объектах промышленных и добывающих предприятий, резервных ЦОД заказчиков.

«В современных условиях обеспечение надежности и безопасности сервисов является важнейшей задачей. Создание ИТ-инфраструктуры в модульных ЦОД позволяет быстро решить эту задачу в любых климатических условиях, без ограничений, присущих капитальным сооружениям» – отметил Алексей Конышков.

AUXO обладает опытом реализации проектов для отечественных и зарубежных заказчиков и реализует как передовые решения на российских продуктах и технологиях (включая проекты для заказчиков с объектами КИИ), так и решения на базе лучших мировых практик. В планах AUXO продолжение совместных партнерских проектов с акцентом на комплексные инновационные решения.