96% лидеров финтех-рынка уже применяют искусственный интеллект в разработке ПО

Еще недавно применение искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения обсуждали как перспективу будущего. Сегодня ИИ стал частью повседневной работы банков и финтех-компаний. Ассоциация ФинТех (АФТ) провела опрос среди своих участников – лидеров российского финтех-рынка – и включила его результаты в исследование «ИИ-трансформация разработки», в котором изучила, как технология меняет процесс создания ПО в России. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

По результатам опроса, ИИ в разработке применяют 96% лидеров рынка из числа участников АФТ: 44% используют его активно, еще 52% проводят пилоты и эксперименты. В мире компании, уже внедрившие ИИ в процесс разработки, экономят до 10 часов в неделю: сэкономленное время разработчики направляют на повышение качества кода, разработку новых функций, улучшение инженерной культуры и разработку документации. При этом эффект неравномерен: одни этапы ускоряются кратно, другие, наоборот, усложняются.

Один из самых распространенных подходов – вайб-кодинг: его используют 68% опрошенных компаний финансовой отрасли. Разработчик описывает задачу на обычном языке, а ИИ сразу предлагает готовый код, который принимается без детального разбора логики. У метода есть обратная сторона, которую в отрасли называют «похмельем вайб-кодинга»: код формально работает, но команда не понимает, почему он устроен именно так, и не может объяснить и исправить скрытые ошибки.

«45% участников опроса считают, что ИИ существенно повышает скорость разработки, но 41% при этом отмечают одновременное снижение качества решений. Ускорение само по себе не цель, – сказала Марианна Данилина, руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех. – Если компания не считает эти два показателя вместе, она рискует принять рост числа строк кода за рост эффективности».

Использование ИИ меняет требования к самим разработчикам. 86% опрошенных компаний финансового сектора отмечают, что ключевыми требованиями к ИТ-специалистам стали системное мышление и понимание ИТ-архитектуры – вместо скорости написания кода от разработчиков теперь ждут способности видеть систему целиком. В отрасли появляются новые специальности – промпт-инжиниринг, проверка результатов работы ИИ, безопасная разработка с учетом специфики ИИ-уязвимостей. При этом ценность джуниор-позиций, по мнению 41% респондентов, снижается.

Меняется и структура расходов на разработку. Переход от ИИ-ассистентов к автономным агентам, которые самостоятельно пишут код, запускают тесты и открывают запросы на слияние, кратно увеличивает потребление токенов – единиц, которыми измеряется стоимость работы языковых моделей. При агрессивном использовании агентных систем оно может вырасти в 24 раза по сравнению с базовыми ИИ-ассистентами.

Еще один барьер для масштабирования – требования информационной безопасности: на них указали 65% российских финтех-компаний, еще 53% отмечают ограничения на передачу данных внешним сервисам. Именно поэтому спрос на рынке смещается в сторону отечественных решений с возможностью развертывания внутри контура компании.