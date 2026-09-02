YADRO расширяет возможности СХД TATLIN.FLEX для виртуальных сред за счет добавления асинхронной репликации

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) продолжает развивать экосистему инфраструктурного программного обеспечения TATLIN.SATELLITES для расширения функциональных возможностей систем хранения данных TATLIN. Линейка продуктов TATLIN.SATELLITES.VM пополнилась новым плагином Guard, обеспечивающим катастрофоустойчивость виртуальных сред и быстрое восстановление бизнес-процессов.

Плагин Guard разработан на базе ПО MIND Guard #guest специально для систем хранения данных начального уровня TATLIN.FLEX.PRO и EXPRESS. Он предназначен для создания удаленных оперативных точек восстановления на случай критического повреждения или недоступности основной площадки.

Главное преимущество TATLIN.SATELLITES.VM Guard — инфраструктурная гибкость. Репликация данных выполняется асинхронно на уровне гостевой операционной системы виртуальных машин, благодаря чему принимающая сторона не привязана к конкретной аппаратной платформе. Этот подход позволяет настроить репликацию виртуальных машин между серверами разных производителей, стандартными x86-платформами и облачными средами. В результате данные могут надежно храниться на удаленной площадке или в облачной среде — и оперативно восстанавливаться даже в случае полной недоступности или уничтожения исходной инфраструктуры.

Агент устанавливается как на исходную, так и на целевую виртуальную машину, а настройки и управление выполняются через единую станцию управления (Web UI). Все передаваемые данные надежно защищены шифрованием, автоматически сжимаются для экономии пропускной способности каналов, а журнал репликации позволяет восстановить систему на выбранный момент времени.

«По мере роста критичности цифровых сервисов для бизнес-процессов все большее значение приобретают сохранность данных и возможность быстро восстановить работу ИТ-инфраструктуры. При развитии TATLIN.FLEX мы учитываем этот запрос и расширяем возможности платформы для сценариев аварийного восстановления. Совместно с нашим технологическим партнером MIND мы предлагаем заказчикам инструмент, который позволяет организовать удаленное хранение копий данных и восстановление виртуальных машин при недоступности основной инфраструктуры», — отметил Сергей Воинцев, эксперт по продукту YADRO.

Активированная опция TATLIN.SATELLITES.VM Guard доступна на платной основе в виде пакетов лицензий на одновременное использование 10 или 30 репликационных пар. При этом лицензия не ограничивает общее количество хостов и виртуальных машин в рамках установленного лимита пар, однако данные одной из сторон репликации — источника или целевой системы — должны храниться на СХД TATLIN.FLEX.

Подробнее о возможностях инфраструктурного ПО TATLIN.SATELLITES можно узнать на официальном сайте yadro.com.