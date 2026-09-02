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«Вкратце»: в «Звуке» появились ИИ-саммари аудиокниг

Музыкальный сервис «Звук» запустил «Вкратце»: теперь можно быстро вспомнить сюжет аудиокниги после перерыва или познакомиться с ее содержанием перед прослушиванием.

На странице аудиокниги можно заранее послушать краткое содержание. В плеере — за несколько минут вспомнить ключевые события уже прослушанных глав и продолжить с нужного места. Сейчас функция доступна для популярных аудиокниг, дальше «Звук» будет расширять ее на весь каталог.

Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Мы развиваем «Звук» в сторону персонального ИИ-компаньона, который не просто рекомендует контент, а помогает взаимодействовать с ним. «Вкратце» решает понятную задачу: после перерыва не нужно перематывать главы и заново вспоминать сюжет. За несколько минут можно восстановить контекст и продолжить слушать с нужного места. Именно так мы видим роль ИИ в продукте - технология должна экономить время пользователя и делать привычные сценарии проще».

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