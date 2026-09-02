В «Мажордоме» упростили платежи, импорт и работу с квитанциями

Компания «Философт» выпустила очередное обновление платформы «Мажордом». Основные изменения затронули платежные сценарии, работу управляющих компаний с квитанциями и клиентскими данными, а также функции мобильного приложения для жителей. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Для платного бронирования мест общего пользования появилась возможность подключать получателей платежей сервиса «ТвоиПлатежи». Жители могут оплачивать бронь непосредственно в приложении через СБП или банковскую карту и сразу видеть результат операции. Одновременно были обновлены статусы бронирования: теперь в приложении отображается, требуется ли оплата, подтверждение управляющей компании или открытие доступа в помещение.

В работе с ГИС ЖКХ появился журнал запросов квитанций и возможность вручную запрашивать документы за предыдущий месяц по выбранному городу, жилому комплексу, улице или дому. Кроме того, в приложении теперь отображаются квитанции, которые житель оплатил еще до их загрузки из ГИС ЖКХ: они сразу получают статус оплаченных.

Обновился и импорт клиентов. Перед загрузкой система проверяет файл и формирует отчет об ошибках, а существующих клиентов помогает находить по телефону или ИНН. Это позволяет исправить ошибки и дубли до импорта и обновлять данные клиентов одним файлом.

В мобильном приложении также доработали сценарии умных устройств: теперь уже созданные условия и действия можно редактировать без удаления и повторного создания. Изменять можно, например, время, текст уведомления или настройки устройства.

Среди других изменений — отдельный справочник для настроек АТС, единые настройки разделов для всех помещений дома на этапах строительства и приемки, ускоренная загрузка чатов для УК с большим количеством обращений и ряд доработок бронирования МОП. В iOS также скорректировали отображение камер для пользователей с несколькими помещениями и добавили возможность звонить по номеру телефона непосредственно из публикации.