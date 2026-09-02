CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«СофтМолл» и «Салют для бизнеса» договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Компании «СофтМолл» и «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), заключили партнерское соглашение, которое предполагает реализацию совместных проектов в области генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «СофтМолл».

Интегратор информационных технологий и решений в сфере информационной безопасности «СофтМолл» и разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ агентами GigaCowork «Салют для бизнеса» планируют совместно развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта и исследовать их экономическую эффективность в отечественной промышленности.

«В партнерстве мы сможем выработать экспертизу, которая в будущем позволит бизнесу принимать взвешенные решения о внедрении ИИ. Понимание технологических возможностей и потенциала производительности новых инструментов автоматизации позволит быстрее пройти путь от экспериментов к промышленной эксплуатации и масштабируемым решениям», — сказал Сергей Туманов, генеральный директор «СофтМолл».

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Стороны планируют объединить компетенции в области информационных технологий, кибербезопасности и анализа данных.

«Мы видим большой потенциал применения ИИ-агентов для предприятий машиностроительной, металлургической и нефтегазовой отраслей. При этом сектор заинтересован в платформенных отраслевых решениях, которые позволяют настроить сквозную автоматизацию на уровне всей компании. Наше партнерство позволит находить и прорабатывать самые перспективные сценарии применения ИИ-агентов, способствующих снижению нагрузки и ускорению производительности сотрудников промышленности, — отметил Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Санкции треснули. Samsung ищет крупное помещение для своей новой штаб-квартиры в Москве

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

В России создали технологию аналоговой записи, которая записывает данные плотнее, чем цифровая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще