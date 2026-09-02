«Сибагро» перевела закупки и продажи в единый цифровой контур на B2B-Center

Компания «Сибагро», один из игроков российского АПК, полностью ушла от ручного управления закупками и продажами. Это стало возможным благодаря собственной SRM-системе и решениям B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) – электронной торговой площадке и сервису для управления поставщиками, которые специалисты платформы интегрировали в единый цифровой закупочный контур. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Сибагро» с полным циклом производства мясной продукции на собственной птицефабрике и свинокомплексах работает в 10 регионах Центральной России, Сибири, Урала и Дальнего Востока. С 2020 г. предприятия «Сибагро» закупают товары и услуги на B2B-Center.

За время сотрудничества холдинг провел на площадке более 70 тыс. закупочных процедур, более 93% из которых завершились подведением итогов и выбором победителя. Из 125 категорий закупок холдинга наиболее востребованные — зерновые культуры, ветеринария, корма и добавки, хозтовары, упаковочные материалы, сельскохозяйственное оборудование, оборудование для вентиляции, отопления и кондиционирования.

«Сибагро» использует B2B-Center и как поставщик: реализует крупным оптом собственную охлажденную и замороженную продукцию, комбикорма, премиксы и смеси высокобелковых компонентов. Количество процедур продаж через площадку достигло 10 тыс.

Совокупно в тендерах «Сибагро» на B2B-Center приняли участие более 14 тыс. компаний. Для аккредитации, скоринга и формирования базы надежных поставщиков холдинг использует умный сервис площадки и возможности платформы В2В-РТС. Этот же сервис «Сибагро» использует для аналогичной проверки заказчиков своей продукции. По всем вопросам работы с площадкой холдингу выделена линия поддержки B2B-Center.

«Управление закупками – стратегически важный для бесперебойной работы всех предприятий холдинга актив, который позволяет экономить от 10 до 30% затрат. Закупочный процесс в компании основан на принципе открытых конкурентных торгов, с учетом требований по качеству. Реализованное силами «Сибагро» ИТ программное решение при поддержке B2B-Center оптимизирует работу закупочных подразделений», — сказала Ольга Кравцова, директор дивизиона логистики и централизованных закупок «Сибагро».

«Сегодня крупному бизнесу интересен канал, который закроет и снабжение, и сбыт. Пример работы «Сибагро» подтверждает эту логику – с помощью инструментов B2B-Center компания получила полный цикл: от получения сырья и производства продукции до ее конечной реализации. Такой комплексный подход дает бизнесу эффективность управления, прозрачность и контроль на каждом этапе», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.