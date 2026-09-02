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Quattor Advisory выпустила многопользовательскую версию платформы для подготовки уведомлений о контролируемых иностранных компаниях

Компания Quattor Advisory выпустила многопользовательскую версию EasyKIK — платформы, которая автоматически формирует уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и об участии в иностранных организациях. Пользователь собирает структуру владения на визуальном канвасе в виде схемы, а система формирует по ней готовый комплект уведомлений.

Что требует закон

Правила о КИК действуют в России с 2015 г. Отчитываться обязаны российские налоговые резиденты — организации и физические лица, признаваемые контролирующими лицами иностранных компаний. Ежегодное уведомление организации подают не позднее 20 марта, физлица — не позднее 30 апреля. Кроме того, при возникновении участия в иностранной компании, изменении доли или порядка участия либо его прекращении налоговый орган необходимо уведомить в течение трех месяцев.

При этом ошибки и пропуск сроков обходятся дорого. Налоговый кодекс предусматривает штрафы: за непредставление уведомления об участии — 50 тыс. руб. по каждой иностранной организации, за невключение компании в ежегодное уведомление о КИК — 500 тыс. руб., такая же сумма и за неподачу документов, подтверждающих расчет прибыли, для каждой компании. Непредставление документов по требованию налоговой инспекции — 1 млн руб.

По последним опубликованным данным ФНС, в течение 2025 г. российские налогоплательщики задекларировали 43 969 КИК за отчетный период 2024 г. — на 6% больше, чем годом ранее. Число налогоплательщиков, представивших уведомления, выросло на 12%, до 22 910: 84% из них составили физические лица, 16% — организации.

«Цифровизация бизнеса обычно быстрее затрагивает процессы, непосредственно связанные с продажами и клиентами, тогда как налоговая, юридическая и финансовая функции во многом остаются зависимыми от ручного труда. Иногда аргумент звучит буквально так: у нас уже есть несколько сотрудников, которые занимаются этой задачей, зачем ее автоматизировать. При этом международные корпоративные структуры продолжают усложняться — компании пересматривают юрисдикции и цепочки владения, создают новые холдинговые структуры — а объем данных растет быстрее, чем численность отделов, которые с ними работают. Мы разрабатываем линейку продуктов EasyCorp для автоматизации этого блока задач, а EasyKIK — первый ее модуль. Мы начали именно с уведомлений о КИК: здесь ручная работа наиболее объемна, а цена ошибки прямо измерима в размере штрафа», — отметил управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

Как это работает

Масштаб ручной работы особенно заметен в крупных корпоративных структурах. Платформа уже использовалась в течение полного цикла подготовки уведомлений за 2025 отчетный год, в т.ч. для работы со структурами из нескольких сотен компаний. Например, для одной группы, включающей свыше 130 компаний, система сформировала комплект уведомлений объемом более 3600 страниц.

Для сравнения: подготовка уведомлений вручную занимает от 4 до 8 часов на группу из десяти иностранных компаний — то есть структура из 130 компаний потребовала бы порядка 50–100 часов работы специалиста для подготовки комплекта с нуля. В системе подготовка для той же группы из десяти компаний занимает около часа, а встроенная проверка данных позволяет снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

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При работе с многоуровневыми структурами специалисту необходимо вручную переносить в формы сведения о компаниях, участниках и долях владения, отдельно рассчитывать прямые и косвенные цепочки участия и при каждом изменении повторно сверять связанные данные сразу в нескольких документах.

EasyKIK меняет сам принцип работы. Структура владения собирается в визуальном редакторе: компании и участники размещаются на канвасе, связи между ними задаются графически — привычным образом, как при построении схемы в Miro, например. Комплект уведомлений система формирует по ней автоматически, а при изменении структуры достаточно поправить схему — связанные документы пересчитываются без ручной сверки.

Отрисовывать структуру с нуля при этом не обязательно. Данные можно загрузить из файлов XML и XLSX — система построит схему по ним и проверит корректность перед формированием документов. Для компаний, которые уже ведут структуру в таблицах или выгружают ее из учетных систем, это сокращает переход на платформу до нескольких минут.

Платформа поддерживает многопользовательский режим и хранит историю изменений, позволяя восстановить структуру на любую дату. Это отвечает специфике самой отчетности: сведения в уведомлениях привязаны к конкретным датам возникновения, изменения или прекращения участия.

Характеристики ПО

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Платформа может использоваться в нескольких вариантах: через web-версию без долговременного хранения данных на стороне сервиса, внутри инфраструктуры заказчика или на изолированном устройстве без подключения к интернету. Серверная версия поддерживает работу в полностью закрытом контуре Air-Gapped.

EasyKIK разработан на стеке Vue, Python/FastAPI, Docker и Nginx — на открытых компонентах, без зависимости от зарубежных проприетарных лицензий. Защищенное клиент-серверное взаимодействие построено на алгоритме электронной подписи ES256, исключающем подмену передаваемых данных. Дополнительно предусмотрены разграничение прав доступа и встроенная анонимизация персональных и корпоративных сведений. Это позволяет работать с реальными структурами, в том числе при тестировании и технической поддержке, без раскрытия конфиденциальной информации.

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