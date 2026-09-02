МТС расширила сеть в Ножай-Юртовском районе

МТС запустила дополнительное телекому-оборудование еще в трех селах Ножай-Юртовского района. Впервые мобильный интернет компании стал доступен жителям сел Саясан и Тарты-Хутор, а в селе Зандак покрытие LTE значительно расширено. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего мобильный интернет стал доступнее почти для 3000 жителей. Теперь местные абоненты и гости района смогут пользоваться стабильной сотовой связью и выходить в интернет в этих местах. Это значительно повысило уровень безопасности и цифровой комфорт в предгорной территории.

Через эти населенные пункты проходят несколько туристических маршрутов, а вблизи села Саясан находится зиярат шейха Ташу-Хаджи.

«Мы стараемся довести нашу связь даже в такие небольшие и отдаленные селения. В Тарты-Хуторе, например, проживает всего около 500 человек. И теперь даже в таком маленьком поселении есть наш стабильный сигнал. Ранее в этом году мы подключили к сети села Стерч-Керч, Шуани и Малые Шуани», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.