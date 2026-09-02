Больше 70% фармкомпаний в России уже используют генеративный ИИ, но без правил

Нейросети пришли в российскую фарму быстрее, чем правила их использования. ChatGPT и его аналоги применяют 72% компаний отрасли, однако полноценная система управления искусственным интеллектом (регламенты, ответственные, реестр сценариев использования) есть только у 9% из них. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

При этом сами компании называют утечку конфиденциальных данных через ИИ риском номер один. Таковы результаты исследования цифровой зрелости фармотрасли, которое провело профессиональное сообщество ИТ-директоров фармацевтических компаний «Фармкод» при поддержке Comindware.

В опросе приняли участие ИТ-руководители 64 компаний: производителей лекарств, дистрибьюторов, R&D- и биотех-компаний, а также российских представительств международных фармкорпораций.

Разрыв между энтузиазмом и контролем выглядит так. Генеративный ИИ, то есть нейросети, которые пишут тексты, анализируют документы и отвечают на вопросы, используют 72% компаний. Чаще всего его применяют в маркетинге (52%), продажах (47%) и работе с документами (47%). Но лишь 34% компаний разрешили сотрудникам работать с публичными ИИ-сервисами в контролируемом режиме. В 39% компаний использование нейросетей никак не регулируется: сотрудники пользуются ими на свое усмотрение, и работодатель зачастую об этом даже не знает. Это явление уже получило название «теневой ИИ», по аналогии с теневой экономикой.

Опасность здесь вполне конкретная. Сотрудник, который загружает в публичный чат-бот рабочий документ, будь то состав препарата, данные клинического исследования или договор с поставщиком, фактически отправляет конфиденциальную информацию на чужие серверы. Сами участники опроса это понимают: утечку данных через ИИ назвали главным риском 77% респондентов, а «теневое использование ИИ сотрудниками» отметили 52%.

Останавливаться отрасль при этом не собирается. Искусственный интеллект стал приоритетом номер один в планах цифровизации на ближайшие два года, его назвали 55% компаний. Это больше, чем обновление учетных систем, кибербезопасность или импортозамещение. Правда, полностью готовыми к внедрению ИИ свои данные считают только 8% компаний.

«Разница между пользой и риском тут простая: приносит деньги тот ИИ, который встроен в рабочий процесс, а не живет рядом с ним. Например, у одной российской компании накопились гигабайты документации, рецептуры, инструкции, юридические требования к договорам. ИИ обучили на этом массиве, и теперь, когда менеджер готовит коммерческое предложение или договор, система прямо в процессе подсказывает, какие оговорки вставить и на какие нормативные документы сослаться. Для фармы это критично: ошибка в таком документе означает штрафы и потерянные деньги. А когда сотрудники просто ходят в публичный чат-бот с рабочими вопросами, это уже не цифровизация, а неуправляемый риск», — сказал Павел Лобанов, руководитель проектов Comindware, компании из числа лидеров российского рынка low-code-платформ для автоматизации бизнес-процессов.

Компаниям, которые не хотят оказаться героями новостей об утечках, эксперт советует начать с трех шагов. Первый: принять понятную политику работы с публичными нейросетями, чтобы сотрудники знали, какие данные загружать нельзя. Второй: завести реестр сценариев, где ИИ уже используется, потому что управлять можно только тем, что видишь. Третий: переводить полезные сценарии из «тени» в корпоративный контур, встраивая ИИ в конкретные процессы с измеримым эффектом. Запрещать нейросети бессмысленно, ими все равно будут пользоваться, вопрос лишь в том, под контролем компании или без него.

Исследование «Цифровая зрелость фармацевтической компании» проводилось летом 2026 г. методом анкетирования ИТ-руководителей 64 фармацевтических компаний, работающих в России.