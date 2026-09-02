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АЦЛСХ завершил проект силами ИИ-команды для Подмосковья

Аналитический центр лесного и сельского хозяйства (АЦЛСХ, входит в ITFB Group) завершил развитие контура «Умного надзора» для государственного лесного надзора Подмосковья. Система помогает выявлять потенциальные изменения на территориях лесного фонда по спутниковым и геопространственным данным, передавать сигналы инспекторам и фиксировать результаты полевых проверок. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Решение объединило картографический веб-интерфейс, цифровые слои лесного фонда и сопутствующие пространственные данные, табличное представление сигналов, мобильный контур, фотофиксацию, статусную обработку, отчётность и архив. Системой пользуются более 50 лесных инспекторов.

Особенностью проекта стало применение ИИ в двух контурах. Первый — предметный: анализ данных для мониторинга лесоизменений. Второй — производственный: ИИ-команда анализировала исходные материалы, структурировала требования, готовила проекты документов, проверяла комплектность и выявляла пробелы в данных.

Основной человеческий контур проекта состоял из руководителя проекта и ГИС/ИИ-архитектора. Специалистов поддерживали ИИ-роли в аналитике данных и ГИС, ML-разработке и архитектуре, техническом письме, стандартах, закупочном, лесном и земельном законодательстве. Люди управляли работой ИИ-команды, контролировали качество и несли финальную ответственность за результат.

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По оценке АЦЛСХ, это первый в России проект для государственного заказчика, где ИИ-команда была задействована в таком широком производственном и документационном контуре.

«Мы привыкли обсуждать ИИ как функцию продукта, но в этом проекте он стал ещё и способом организации работ. Специализированные ИИ-роли помогали разбирать данные и требования, готовить документацию и находить пробелы. Это позволило небольшой человеческой команде охватить широкий набор компетенций, не отказываясь от контроля качества и персональной ответственности», — сказал Иван Петров, генеральный директор АЦЛСХ (входит в ITFB Group).

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