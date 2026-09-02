АО «ГЛОНАСС» и АИРР договорились развивать низковысотную экономику

АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация инновационных регионов России в качестве участников проекта Минтранса России по формированию низковысотной экономики окажут содействие в проведении конкурсного отбора субъектов России.

В частности, стороны планируют участвовать в экспертной проработке проекта и анализировать промежуточные и итоговые результаты реализации инициативы ведомства. Отдельное внимание будет уделено поддержке инновационного развития регионов – членов ассоциации, развитию инфраструктуры инноваций и сервисов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Формирование низковысотной экономики, массовое внедрение беспилотного транспорта требует системной работы с регионами: от выбора востребованных сценариев и подготовки инфраструктуры до выстраивания цифрового контура, и оценки эффекта от автономной логистики. Сотрудничество с ассоциацией позволит объединить компетенции и вовлечь в эту работу регионы, наиболее готовые к внедрению современных транспортных и навигационных решений», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Соглашение также предусматривает обмен экспертизой, укрепление межрегиональных и международных кооперационных связей, продвижение технологических инициатив регионов и развитие высокотехнологичного предпринимательства. Для реализации этих задач стороны будут формировать рабочие группы, разрабатывать дорожные карты, проводить консультации и совместные мероприятия, а также взаимодействовать с органами власти, бизнесом, общественными организациями и экспертным сообществом.

«Сегодня в стране формируется новая отрасль низковысотной экономики, включающая комплекс автономных систем наземного, воздушного и водного транспорта и логистики. Это инфраструктура, цифровое управление, регуляторная среда, формирующийся спрос и рынок услуг. Последние несколько лет данное направление развивалось на отдельных территориях, в качестве пилотных проектов в рамках экспериментальных правовых режимов. Настало время выходить на комплексные решения. На протяжении уже двух лет ассоциация инновационных регионов России выстраивает партнёрские связи и обмен опытом между российскими регионами и безусловным лидером в этом направлении — Китаем, в частности с Шэньчжэньским научно-технологическим кластером. Целый ряд регионов АИРР уже сформировал необходимый технологический и инфраструктурный задел: в них работают НПЦ БАС, реализуются ЭПР, накоплен практический опыт в гражданском секторе. Наша задача — вместе с Минтрансом России и АО «ГЛОНАСС» использовать этот потенциал для формирования региональных центров компетенций низковысотной экономики, где можно не только отрабатывать конкретные сценарии, но и создавать комплексные, масштабируемые решения для всех субъектов России», — отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин.

Ранее Минтранс России объявил о запуске конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в формировании низковысотной экономики. Проект реализуется в рамках исполнения поручений Президента РФ о развитии автономных систем и нацелен на ускоренное внедрение беспилотников в ключевые сектора экономики страны. На территории субъекта, признанного победителем отбора, будет развернута цифровая платформа управления низковысотной экономикой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», сформирован мастер-план беспилотной аэрологистики с учетом уникального опыта Шэньчжэня. Для субъекта-победителя это означает возможность при федеральном экспертном сопровождении сформировать комплексную модель развития беспилотной логистики: отработать маршруты, инфраструктурные и организационно-правовые решения, объединить на своей территории спрос крупных заказчиков и компетенции российских эксплуатантов и производителей БАС. По итогам пилотного проекта регион получит практические данные и апробированные решения, которые смогут использоваться для дальнейшего развития эффективных логистических сервисов на территории субъекта.