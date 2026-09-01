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Замок Гердауэн поймал 4G от «МегаФона»

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в историческом центре Железнодорожного. 700-летний поселок – одна из самых быстроразвивающихся туристических локаций Калининградской области. В летний сезон сюда приезжает более 30 тыс. туристов, что по численности превышает местное население в десять раз. Теперь все гости города и местные жители могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технологическое решение заключается в одновременном использовании высоко‑ и среднечастотных диапазонов — для быстрой передачи больших объемов данных, а также низкочастотных — для стабильного покрытия внутри зданий и широкой площади охвата сигнала. Это позволяет покрыть качественное связью не только территорию поселка, но и прилегающие районы. Туристы и местные жители теперь могут загружать фото в соцсети, пользоваться навигаторами, слушать аудиогиды и общаться с близкими по видеосвязи даже в часы пиковых нагрузок.

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Поселок Железнодорожный был основан в XIV веке рыцарями Тевтонского ордена. Главная достопримечательность — замок Гердауэн, от которого до сегодняшнего дня дошли ворота в неоготическом стиле, западный флигель, мельница и старые подвалы. Кроме того, частично сохранилась старинная лютеранская церковь, здание районного управления — крайсхаус и помещения пивоваренного завода «Киндерхоф». Именно эта эстетика «благородных руин» привлекает туристов со всей России. Также одна из особенностей поселка — театральный перфоманс «Оживающий город», где актерами выступили сами местные жители, а спектакль проходит прямо на улице дважды в день.

«МегаФон системно усиливает сеть в туристических точках Калининградской области. Отличительная черта Железнодорожного в том, что люди приезжают сюда на одни сутки, без ночевки, поэтому активно пользуются только мобильным интернетом. Мы установили современное оборудование, которое обеспечивает стабильную связь и высокую скорость подключения и загрузки на всем маршруте посещения исторического поселка», — отметил Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

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