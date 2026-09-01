В группе «РусГидро» внедряют Termidesk VDI для организации виртуальных рабочих мест

В группе «РусГидро» стартовал проект внедрения российской платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра»). В организациях группы интегрируется до 1000 лицензий Termidesk VDI для предоставления виртуальных рабочих мест пользователям в разных регионах России. Проект реализован в рамках сотрудничества ПАО «РусГидро» с «Группой Астра» и стал частью работы по цифровизации и импортозамещению ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одной из ключевых задач проекта стало создание централизованной среды виртуальных рабочих мест. Основным сценарием для заказчика являлось не подключение пользователей к физическим удаленным компьютерам, а предоставление рабочих столов из серверной инфраструктуры. Виртуальные рабочие места создаются на основе эталонного «золотого» образа, что позволяет централизованно управлять пользовательской средой, унифицировать ее конфигурацию и упростить сопровождение рабочих мест.

При выборе VDI-платформы «РусГидро» предъявляла ряд технологических требований. Одним из важных критериев стало наличие у вендора собственного протокола удаленного доступа. В Termidesk VDI используется собственный проприетарный протокол TERA, предназначенный для подключения пользователей к виртуальным рабочим столам и приложениям.

Еще одним существенным требованием стала возможность работы VDI-платформы с различными отечественными системами виртуализации. Это позволяет использовать Termidesk VDI в гетерогенной инфраструктуре и дает заказчику больше возможностей при выборе и развитии базовой платформы виртуализации.

Также для «РусГидро» была важна поддержка публикации приложений. Помимо предоставления полноценных виртуальных рабочих столов, Termidesk VDI позволяет централизованно предоставлять пользователям отдельные корпоративные приложения без необходимости выделять для этого полный виртуальный рабочий стол.

Отдельной задачей проекта стало обеспечение функциональности, необходимой для перехода с ранее используемых решений Citrix. На момент начала проекта отдельные возможности Termidesk VDI требовали развития с учетом требований заказчика. Необходимый функционал был реализован в рамках доработок со стороны вендора, что позволило адаптировать платформу к существующим сценариям эксплуатации и обеспечить требуемые «РусГидро» возможности.

В результате Termidesk VDI обеспечил централизованное предоставление виртуальных рабочих мест и корпоративных приложений пользователям организаций «РусГидро» независимо от их территориального расположения. Такой подход позволил сформировать единую управляемую среду для работы пользователей и централизованно контролировать доступ к корпоративным ресурсам.

Для «РусГидро» с ее географически распределенной инфраструктурой внедрение VDI позволяет использовать единый подход к организации рабочих мест в разных регионах страны. Termidesk VDI стал одним из компонентов российской ИТ-инфраструктуры группы и способствует снижению зависимости от зарубежных программных технологий.

«Для крупных территориально распределенных организаций VDI является уже не только инструментом предоставления виртуального рабочего стола. Такая платформа становится частью базовой ИТ-инфраструктуры, которая обеспечивает управляемость, безопасность и единые принципы работы пользователей независимо от того, где они находятся. Проект в группе «РусГидро» хорошо иллюстрирует этот сценарий: российская VDI-платформа используется в масштабной распределенной инфраструктуре, а требования заказчика затрагивают уже не только базовые функции виртуализации рабочих мест, но и протокол доступа, интеграцию с отечественными гипервизорами, публикацию приложений и развитие функциональности под конкретные сценарии эксплуатации. Возможность оперативно дорабатывать продукт с учетом требований заказчика здесь становится одним из важных преимуществ российского вендора», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

Сотрудничество ПАО «РусГидро» и «Группы Астра» началось в 2022 г. В мае 2026 г. компании договорились о его дальнейшем расширении, подписав соответствующее соглашение.

Внедрение Termidesk VDI продолжает работу группы «РусГидро» по развитию российской ИТ-инфраструктуры и снижению рисков, связанных с использованием зарубежных программных продуктов.