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Универсальный платежный код появился на биометрических терминалах Сбербанка

Сбербанк обновил работу своих биометрических терминалов — уже более 1,5 млн терминалов поддерживают универсальный платежный код (УПК), а в торговых точках партнеров банка появилась возможность принимать к оплате цифровые рубли. В ближайшее время оплата по УПК также станет доступна на терминалах без поддержки биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

УПК — это единый QR-код для безналичной оплаты, который заменяет отдельные QR-коды различных банков и платеёжных сервисов на кассе. Его внедрение связано с новыми требованиями законодательства.

Более 8 млн покупателей уже воспользовались бесконтактной оплатой по QR-коду через УПК на биометрических терминалах Сбербанка, что говорит о бесшовном переходе на новый платежный сценарий.

Покупатель может отсканировать единый QR-код на биометрическом терминале Сбербанка и выбрать удобный для себя способ оплаты: SberPay, цифровой рубль, Систему быстрых платежей или платежные сервисы банков, уже подключившихся к Сбербанку. В ближайшие месяцы список платежных решений будет пополняться.

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При оплате через SberPay покупателям доступны бонусы «Спасибо» в рамках действующих условий программ лояльности, а при использовании платежных сервисов других банков они получают предусмотренный ими кешбэк.


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