Спрос на ИИ-навыки растет: зарплаты в вакансиях с их упоминанием на 11% выше среднерыночных

Число резюме, в которых соискатели указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 г., а их доля достигла 2,8%, выяснили аналитики hh.ru. При этом работодатели пока требуют их примерно в 2% вакансий, а медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием ИИ-навыков примерно на 11% выше, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

ИИ-навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в ИТ-сфере — 14,4%. Далее следуют сферы искусства, развлечений и массмедиа — 13,6%, стратегии, инвестиций и консалтинга — 13,3%, маркетинга, рекламы и PR — 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента — 9%.

Среди конкретных профессий чаще других умение работать с нейросетями отмечают дата-сайентисты — в 77% резюме этой специализации есть упоминание ИИ. В топ также входят продуктовые аналитики (32%), директора по информационным технологиям (29%), BI-аналитики и аналитики данных (28%), руководители групп разработки (27%), менеджеры продуктов (26%), маркетологи-аналитики и руководители отделов аналитики (по 21%).

«ИИ все активнее становится дополнительным рабочим инструментом в профессиях с высокой долей текстовых, аналитических, креативных и цифровых задач, но ИИ еще не стал массовым требованием ко всему рынку. Интересно, что в креативных профессиях, согласно явным упоминаниям в вакансиях, проникновение навыков ИИ сейчас выше, чем в айтишных. При этом сам навык пока нельзя рассматривать как универсальный способ увеличить зарплату: вакансии с упоминанием ИИ действительно предлагают в среднем на 11% больше, однако на уровень зарплаты одновременно влияют профессия, отрасль, опыт специалиста и другие факторы. Умение работать с нейросетями постепенно становится одним из инструментов, который помогает специалистам соответствовать меняющимся требованиям рынка труда», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Чаще всего ИИ-навыки указывают в резюме специалисты в возрасте от 25 до 34 лет: умение работать с нейросетями упоминается в 4,8% резюме этой возрастной группы. Среди соискателей 35–44 лет этот показатель составляет 3,2%, среди молодых специалистов 18–24 лет — 2,7%. В более старших возрастных группах доля заметно ниже: 1,5% среди кандидатов 45–54 лет и 0,8% среди соискателей старше 55 лет.

При этом распространение ИИ-навыков заметно различается по регионам. В Москве их указывают в 6,3% резюме, в Санкт-Петербурге — в 4,4%. В остальных регионах показатель в основном находится на уровне 1–2%. Особенно заметен разрыв среди «белых воротничков»: в Москве доля резюме с ИИ-навыками достигает 8,4%, в Санкт-Петербурге — 6,3%, тогда как в федеральных округах за пределами столиц она колеблется от 1,7% в Дальневосточном ФО до 3% в Приволжском и Южном ФО. Среди рабочих профессий во всех регионах доля резюме с такими навыками пока не превышает 1%.

«Данные исследования hh.ru отражают то, что мы видим в HR-отделах клиентов Talantix: ИИ все чаще влияет на работу рекрутеров и нанимающих менеджеров. Это заметно и по требованиям рынка: число вакансий в HR-сфере, где упоминаются навыки работы с нейросетями, выросло со 435 в 2025 году до 1,1 тыс. в 2026-м — на 150%. Работодатели все чаще запрашивают внедрение ИИ-инструментов в CRM-системы для разбора и приоритизации откликов, поиска кандидатов в собственной базе, первичных коммуникаций и других повторяющихся задач», — сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

По мнению экспертов, ИИ-навык сегодня работает скорее как маркер профессиональной адаптивности, чем как надбавка к зарплате.

«Кандидаты, которые указывают навыки работы с ИИ, фактически сигнализируют работодателю: я умею быстрее решать рутинные, аналитические или креативные задачи и готов перестраивать свои рабочие процессы. Это может повышать их уверенность и ожидания по доходу, особенно в ИТ, аналитике, маркетинге, медиа и управленческих ролях. Сейчас ИИ-навык скорее помогает кандидату лучше продавать свою экспертизу и претендовать на более сложные задачи, чем автоматически гарантирует прибавку к зарплате. Важно и обратное: отсутствие ИИ-навыков все чаще может работать против кандидата. Пока это не универсальный стоп-фактор, но в ролях с высокой долей цифровых, аналитических, текстовых и креативных задач неиспользование ИИ может считываться работодателем как сигнал более низкой технологической адаптивности. То есть ИИ-навык пока не гарантирует прибавку к зарплате, но его отсутствие уже может снижать конкурентоспособность кандидата в отдельных сегментах рынка», — сказала Ксения Степанова, HRD Skillaz.