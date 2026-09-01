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SpaceVM вошла в топ-3 рейтинга российских платформ виртуализации 2026 по версии CNews

Платформа серверной виртуализации корпоративного класса SpaceVM, разработанная компанией «Даком М» (бренд Space), вошла в число признанных лидеров рейтинга российских платформ виртуализации 2026 г. издания CNews. Платформа набрала 660 баллов и уверенно вошла в топ-3 лучших отечественных продуктов для построения современной корпоративной виртуальной инфраструктуры.

Масштабное исследование CNews 2026 года охватило ведущие системы виртуализации из реестра отечественного ПО. Аналитики оценивали платформы по технологическим и эксплуатационным критериям, сгруппированным по функциональности, совместимости, надежности и вопросам обеспечения безопасности, включая защиту данных, разграничение прав доступа и встроенные механизмы контроля.

Подтверждение позиции SpaceVM в топ-3 рейтинга CNews обусловлено комплексным технологическим стеком платформы, полностью ориентированным на требования Enterprise-сегмента. Эксперты рейтинга отметили наличие собственной сетевой подсистемы SDN Flow, которая поддерживает L2/L3-сети, динамическую маршрутизацию BGP, NAT, DHCP, Floating IP и микросегментацию, развитые инструменты автоматизации через открытый REST API. SpaceVM обеспечивает надежность функционирования масштабных виртуальных инфраструктур за счет собственных механизмов миграции, автоматического восстановления узлов (High Availability), встроенной поддержки репликации данных, а также совместимости с ведущими отечественными операционными системами — все эти критерии учитывались аналитиками CNews при оценке платформы.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Высокая оценка независимых аналитиков CNews отражает архитектурную зрелость SpaceVM как устойчивой основы для масштабного импортозамещения.

«Лидерская позиция SpaceVM в рейтинге российской виртуализации 2026 от CNews — закономерный результат планомерной работы команды Space над архитектурой и технологической зрелостью платформы. Проприетарная разработка — наиболее надёжный путь развития корпоративной виртуализации. Заказчик получает не набор разрозненных компонентов, а единую платформу, за архитектуру, развитие и сервисную поддержку которой отвечает один российский разработчик. Для крупной ИТ-инфраструктуры нужна целостная система управления вычислительными ресурсами, сетью, хранилищем, отказоустойчивостью, резервным копированием, мониторингом, аудитом и интеграциями. Именно единая архитектура позволяет обеспечить предсказуемую эксплуатацию, плановые обновления и масштабирование без потери управляемости. Технологическая независимость — это способность российского разработчика самостоятельно развивать продукт, поддерживать совместимость с инфраструктурой заказчика и отвечать за результат. Важная часть этой ответственности — качественное сервисное сопровождение. Эффективная сервисная модель предполагает тесное взаимодействие двух подразделений вендора — сервисного центра и команды разработки: обратная связь от заказчиков используется для развития продукта, документации и инструментов администрирования», — отметил Денис Агеев, председатель совета директоров «Даком М» (бренд Space).

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