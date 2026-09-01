Совместимость решений RDW Computers и zVirt Max позволяет развернуть защищенный виртуальный контур на базе сертифицированной платформы

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) подтвердила технологическую совместимость серверов RDW серии «Хибины» и СХД RDW «Алтай ТМА» с сертифицированной ФСТЭК России редакцией защищенной системы виртуализации zVirt Мах российского разработчика Orion soft. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Уровень защищенности и стабильности совместного решения соответствует требованиям ИТ-рынка России, что подтверждают результаты тестирования, проведенного специалистами RDW Computers и Orion soft. По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в кластерной конфигурации.

Внедрение совместимых продуктов позволит заказчикам создавать и администрировать виртуальные инфраструктуры, а также обеспечивать необходимый уровень безопасности в работе с персональными данными в рамках государственных информационных систем (ГИС), на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).

«Сертифицированная ФСТЭК редакция zVirt Max подходит для объектов КИИ и всех предприятий, где необходима аттестация ИТ-контура. При этом она максимально приближена по функциональности к коммерческой редакции zVirt 4.4-4.5. Поэтому, внедряя это решение, компании получают все необходимое не только для соблюдения требований регуляторов, но и для дальнейшего активного развития и масштабирования инфраструктуры», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

«Совместимость серверов и СХД RDW Computers с zVirt Мах 1.2 позволяет реализовать контур с требуемым уровнем информационной безопасности и гарантирует, что эксплуатационная надежность наших аппаратных решений, во-первых, обеспечит заказчику устойчивую работу развернутой конфигурации, а, во-вторых, позволит полноценно использовать широкий спектр возможностей для ее защиты», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи».