Сбербанк открыл доступ к карте навыков и образовательным курсам по агентной разработке

Сбербанк выпустил три бесплатных курса и карту развития навыков по агентной разработке. Материалы будут полезны не только студентам и начинающим специалистам, но и опытным разработчикам, инженерам и всем участникам продуктовых команд, кто хочет узнать и освоить современные ИИ-инструменты в рамках подхода AI-Disrupt PDLC. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Разработчикам на пользу

Курс «AI-Driven PDLC» описывает полный цикл создания программного продукта с помощью генеративного искусственного интеллекта: от формирования идеи и требований до разработки, тестирования, поставки и сопровождения. Он показывает, как меняются привычные процессы, роли и способы организации командной работы в новой парадигме.

Курс «Agentic Coding: базовый уровень» объясняет суть coding-агентов. Обучение поможет разобраться, чем агентная разработка отличается от обычной генерации кода и какие задачи можно отдавать ИИ-агентам. Разработчики научатся ставить агенту задачи, передавать ему необходимый контекст, контролировать выполнение, проверять результат и управлять процессами.

Курс «Введение в GitVerse» знакомит с платформой Сбербанка GitVerse для хранения и совместной разработки программного кода. Обучение поможет разбираться, как работать с репозиториями, управлять изменениями и использовать полный спектр возможностей многофункционального инструмента.

Карта развития навыков агентной разработки

Разобраться в последних трендах и подобрать для себя полезный материал поможет карта развития навыков агентной разработки (Agentic Coding Roadmap). Как и образовательные курсы, она поддерживает представленную банком концепцию AI-Disrupt PDLC — подход к разработке, когда ИИ встраивается в полный жизненный цикл создания продукта. Трансформация затрагивает процессы, инженерные инструменты и роли в командах: фокус разработчика смещается с написания кода на работу с требованиями, архитектурой и результатом.

Одна из ключевых компетенций — Agentic Coding: умение выстраивать работу с ИИ-агентами, управлять их контекстом, подключать необходимые инструменты и контролировать выполнение сложных инженерных задач. Освоить его проще с Agentic Coding Roadmap, которая описывает как базовые принципы нового инженерного мышления, так и инженерию обвязки (harness engineering), современные рабочие процессы, многоагентные команды. Карта позволяет сформировать собственную траекторию обучения и пошагово двигаться по ней. Она будет обновляться по мере развития технологий.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Агентная разработка становится новой операционной парадигмой для команд, которые хотят не просто ускорять релизы, а выводить продукты и приносить измеримую пользу бизнесу. Мы сформировали базу знаний и навыков, создали и развиваем руководство AI-Disrupt PDLC и открыто поделились им с сообществом. Следующий шаг — подготовка людей: мы запускаем обучающие курсы и карту навыков агентной разработки. Это важно для всей страны. У России сейчас есть уникальный шанс выйти в число мировых лидеров генеративной разработки — и этот момент нельзя упустить».

Сбербанк также начнет внедрять подход AI-Disrupt PDLC в совместные образовательные программы в области программной инженерии в вузах Москвы и Санкт-Петербурга: в предстоящем учебном году студенты будут изучать Agentic Software Engineering на лекциях и семинарах и отрабатывать навыки агентной разработки на практике. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на другие программы.