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MWS TeamStream внедрил ИИ-функционал для превращения записи экрана в рабочие документы

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, расширила возможности сервиса для работы распределенных команд и обмена асинхронными видео MWS TeamStream. В решение добавлена функция для автоматического создания рабочих документов из видеозаписей экрана с голосовым комментарием на базе искусственного интеллекта. Ее применение помогает командам быстрее превращать записи демонстраций, разборов ошибок, обучений и рабочих обсуждений в задачи, баг-репорты, инструкции, саммари и страницы баз знаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отличие от классической текстовой расшифровки, сервис позволяет преобразовывать видеозаписи в структурированные рабочие материалы. Это помогает сократить время на ручное оформление результатов обсуждений и перенос информации между рабочими системами.

Из одной записи можно создать сразу несколько документов: письмо для коллег, клиента или партнера, задачу для Jira по принятому в компании шаблону, баг-репорт с описанием, шагами воспроизведения и ссылкой на видео, страницу для Confluence, а также саммари, инструкцию или описание процесса.

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Функционал рассчитан на широкую аудиторию, в том числе на команды, которые регулярно объясняют задачи голосом и демонстрацией экрана. Например, тестировщики могут оформить баг-репорт сразу после того, как воспроизводят ошибку, аналитики — записать видео с объяснением работы микросервиса или АРІ и создать из этого готовое описание для Confluence, а HR-команды — собрать инструкции и обучающие материалы. Сервис поддерживает русский и английский языки, при использовании On-Prem решения возможно дополнительно настроить другие языки и любые кастомные шаблоны документов по запросу клиента.

«В распределенных командах видео стало быстрым способом объяснить сложное: показать ошибку, продуктовый сценарий, правки или процесс. Но дальше приходится вручную работать с записью, ее нужно пересмотреть, законспектировать и перенести в Jira, Confluence или письмо. TeamStream убирает этот разрыв: ИИ сразу формирует документ, с которым команда может работать. Это сокращает операционную рутину и помогает быстрее переводить обсуждения в конкретные действия», — сказал директор по продукту MWS Team Stream Антон Гурин.

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