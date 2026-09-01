«М.Видео» назвала товары, на которые россияне потратили больше всего денег в период подготовки к учебному году

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи в период акции Back to School и назвала категории и отдельные товары, которые пользовались наибольшей популярностью у покупателей в преддверии начала учебного года. Лидерами по объему продаж в денежном выражении стали телевизоры, смартфоны и портативные гаджеты, а также ноутбуки и компьютеры. Рейтинг отдельных товаров возглавила игровая консоль Sony PlayStation 5. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Коммерческий директор компании «М.Видео» Сергей Уваров: «Подготовка к новому учебному году сегодня выходит далеко за рамки покупки ноутбука или смартфона для школьника. Покупатели стараются закрыть сразу несколько задач: выбирают технику для учебы и работы, книги и развивающие материалы для детей, а заодно обновляют устройства для дома и отдыха. Поэтому в период Back to School мы видим высокий интерес не только к ноутбукам и смартфонам, но и к телевизорам, игровым консолям, бытовой технике и широкому ассортименту нашего маркетплейса. Для нас важно дать покупателям возможность приобрести в одном месте все необходимое для учебы, развития и повседневной жизни семьи».

Наибольшую долю в структуре продаж в период акции заняли телевизоры и аудио-видео техника — 30,7% оборота. На смартфоны и портативные гаджеты пришлось 23,3%, на ноутбуки, компьютеры и офисную технику — 17,1%. Еще 14,9% обеспечила крупная и мелкая бытовая техника, доля игровых приставок и товаров для гейминга составила 7,5%, а сервисов, логистики, защиты устройств и подписок — 6,5%.

Рейтинг отдельных физических товаров по объему продаж в денежном выражении возглавила Sony PlayStation 5 с дисководом. Следом расположились телевизоры Hisense 55U7S, Hisense 55E7S RU и Hisense 65U7S. Таким образом, сразу три модели телевизоров вошли в первую четверку наиболее востребованных устройств в период акции.

Заметное место в рейтинге заняла техника, востребованная для учебы, работы и повседневных задач. Среди ноутбуков наиболее высокие позиции заняли Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU215, Huawei MateBook D 16 и Acer NX.JXXCD.008. Среди смартфонов в число лидеров вошли Apple iPhone 17 256 ГБ в синем и черном цветах, а также Samsung Galaxy A57 8/256 ГБ.

Топ-20 наиболее популярных товаров в М.Видео в период подготовки к школьному сезону по объему продаж в денежном выражении: Sony PlayStation 5, телевизор Hisense 55U7S, телевизор Hisense 55E7S RU, телевизор Hisense 65U7S, игровой ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU215, телевизор Hisense 50U7S RU, холодильник Gorenje NRK6202AW4, смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Blue, телевизор Hisense 55U7S PRO, телевизор Hisense 43E7S RU, ноутбук Huawei MateBook D 16, смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Black, телевизор Hisense 50E7S RU, ноутбук Acer NX.JXXCD.008, телевизор TCL 55P8L, смартфон Samsung Galaxy A57 8/256 ГБ, телевизор Hisense 40A5S RU, телевизор Hisense 65U7S PRO, телевизор TCL 65C7L, стиральная машина Hisense WF5I8043BWF.

Отдельным направлением спроса в период подготовки к новому учебному году стали книги и обучающие материалы. Покупатели выбирали детскую и учебную литературу, в том числе пособия для развития речи, обучения счету и занятий с детьми. В заказах представлены как детские книги, так и специализированные обучающие издания, что дополняет традиционный для Back to School спрос на технику товарами непосредственно для учебы и развития.