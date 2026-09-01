МТС зафиксировала рост применения ИИ-функций на платформе для онлайн-коммуникаций в 2,6 раза

МТС проанализировала активность использования решений для бизнес-коммуникаций на платформе «МТС Линк» предприятиями Московского региона во II квартале 2026 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост общего числа онлайн-мероприятий на 64% и увеличение применения ИИ-функций для эффективности процессов на 160%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По результатам анализа, самым высоким спросом сервисы платформы «МТС Линк» пользуются ИТ-компании (22% от числа бизнес-клиентов), образовательные организации (19%), государственные учреждения (15%), компании из области здравоохранения (13%) и промышленные предприятия региона (10%). При этом за рассматриваемый период наибольший рост пришелся на компании из финансового сектора (+7%), в результате чего их доля в общем числе составила 9% от всех компаний-пользователей платформы в регионе.

Общее количество деловых онлайн-мероприятий в регионе год к году выросло на 64%, встреч – в 1,6 раз, вебинаров – на четверть.

Наиболее заметным трендом стало использование функций на основе искусственного интеллекта. В рассматриваемом периоде использование ИИ-ассистента, который быстро находит информацию в чатах и базе знаний компании, создает резюме и расшифровывает запись встреч, выросло на 160%. Популярность функций для комфорта встреч также продолжает расти: по сравнению с прошлым годом московские предприятия стали использовать маски, аватары на 58% чаще, а шумоподавление – почти в 2,5 раза.

«Московский регион по праву лидирует по уровню применения различных цифровых решений, в том числе сервисов для ведения коммуникаций. Это удобно: сервисы помогают собрать сотрудников без привязки к рабочему месту и без необходимости подключать дополнительное оборудования. Это эффективно – у каждого участника встречи по итогам мероприятия есть краткое содержание и полная расшифровка и это безопасно – сервисы нашей платформы входят в реестр отечественного ПО», — сказала коммерческий директор бизнес-рынка МТС в Московском регионе Светлана Сысоева.