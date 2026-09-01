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К старту бархатного сезона «МегаФон» повысил качество связи в Белокурихе

Гости и жители Белокурихи получили мобильный интернет «МегаФона» на скорости до 100 Мбит/с. Специалисты оператора установили телеком-оборудование по улице Соболева, обеспечив еще более устойчивый 4G в центральной части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С каждым годом алтайский курорт принимает все больше отдыхающих благодаря возросшей популярности внутреннего туризма и развитию современных гостиничных услуг. Инженеры «МегаФона» следят за тем, чтобы сеть работала исправно, а отдыхающие могли комфортно пользоваться мобильным интернетом даже в разгар сезона.

Для поддержания стабильного сервиса оператор модернизирует телеком-инфраструктуру и возводит дополнительную. Оборудование по улице Соболева работает в нескольких частотных диапазонах. Это гарантирует пользователям не только быстрый интернет, но и стабильный прием сигнала внутри помещений.

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«Согласно замерам, скорость мобильного интернета достигает по новой базовой станции 100 Мбит/с. Ранее работы по строительству объектов связи были выполнены в зоне, где расположены отели, туристические объекты и пешеходные тропы, в том числе по улице Славского. Таким образом мы пытаемся охватить и территории, где проживают горожане и места отдыха, которые посещают преимущественно туристы», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и в Республике Алтай Мария Занько.

Белокуриха – город-курорт федерального значения. Летом здесь можно покататься на квадроциклах, заняться лечебной ходьбой по размеченным дорожкам или отправиться на конные прогулки. В зимний период – покорить заснеженные трассы на горных или беговых лыжах. Изюминкой курорта по праву считаются уникальные азотно-кремнистые термальные воды, которые выходят из радоновых источников с температурой от +30 до +42 градусов.

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