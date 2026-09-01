Eltex развивает российскую экосистему умного дома собственной разработки

Новосибирский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Eltex развивает потребительское направление «Умный дом Eltex». Экосистема объединяет более 30 моделей оборудования для домашней автоматизации: роутеры, камеры, хабы, датчики, умные розетки и реле. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В основе направления – многолетняя экспертиза Eltex в разработке телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. Компания работает с 1992 г., располагает собственными лабораториями и производственной базой в Новосибирске. Потребительское направление Eltex развивается с 2021 г.

«Мы развиваем Умный дом Eltex как систему, которую не нужно покупать целиком за один раз. Пользователь может начать с понятного устройства – например, розетки, реле или камеры – и постепенно добавлять новые сценарии и автоматизировать дом. Наша задача заключается в том, чтобы разные устройства работали вместе, а их настройка и управление оставались понятными человеку без специальных технических знаний», – отметил Александр Осокин, менеджер по продукту направления «Умный дом Eltex».

Умный дом Eltex строится как единая система, в которой домашняя сеть и подключённые устройства работают вместе. Роутеры обеспечивают беспроводное подключение, хабы объединяют оборудование на разных протоколах, а датчики, камеры, розетки и реле позволяют автоматизировать повседневные задачи.

В экосистеме используются все существующие протоколы умного дома. Пользователь может начать с одного устройства и постепенно расширять систему без необходимости сразу автоматизировать всю квартиру.

С помощью устройств умного дома Eltex можно управлять освещением и бытовой техникой, настраивать расписания и сценарии, контролировать климат, следить за безопасностью дома и состоянием домашней сети. Для настройки и управления используется приложение Eltex Home. Устройства также поддерживают интеграцию с популярными голосовыми помощниками.

Устройства умного дома Eltex представлены на российских маркетплейсах.