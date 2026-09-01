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«Боцман» и SafeTech CA: доверенная Kubernetes-инфраструктура с корпоративными сертификатами

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и SafeTech Lab объявляют о совместном решении, позволяющем строить доверенную Kubernetes-инфраструктуру с использованием корпоративных сертификатов для защищенного взаимодействия сервисов и приложений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа «Боцман» в этой связке отвечает за инфраструктурный уровень: управление Kubernetes-кластерами, развертывание, масштабирование, обновление и эксплуатацию контейнеризированных нагрузок. SafeTech CA закрывает задачи корпоративного центра сертификации — выпуск, управление и контроль жизненного цикла сертификатов, используемых для защиты соединений, аутентификации сервисов и построения доверенного ИТ-контура.

Совместное использование решений позволяет развертывать корпоративные сервисы в Kubernetes-инфраструктуре с использованием доверенных сертификатов, управлять сертификатами для приложений и инфраструктурных компонентов, а также реализовывать TLS/mTLS-сценарии внутри корпоративной среды. Это значительно повышает уровень защищенности взаимодействия между сервисами и снижает зависимость от зарубежных решений,например,Microsoft CA.

Kubernetes-инфраструктура на базе «Боцмана» может работать в связке с отечественным центром сертификации. Это важно не только для запуска приложений, но и для их безопасной эксплуатации: сервисы должны доверять друг другу, соединения должны быть защищены, а сертификаты — выпускаться, обновляться и контролироваться в рамках понятного корпоративного процесса. В результате заказчик получает целостный инфраструктурный сценарий, в котором управление контейнерной средой дополняется инструментами обеспечения доверия и защищенного взаимодействия.

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«Контейнеризация дает бизнесу гибкость и скорость, но в защищенных контурах этого недостаточно. Приложениям нужно не просто работать, а доверять друг другу. Совместимость с SafeTech CA позволяет выстроить этот уровень доверия: сертификаты выпускаются, обновляются и контролируются в рамках единого корпоративного процесса, а «Боцман» обеспечивает стабильную работу всей инфраструктуры», — сказал Руслан Шагалиев, коммерческий директор платформы «Боцман».

«В контейнерных средах сертификаты живут днями, а не годами — и управлять ими вручную физически невозможно. Совместно с «Боцман» мы закрываем эту проблему на уровне платформы: контейнеры получают корпоративные сертификаты автоматически, а mTLS между сервисами включается из коробки», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

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