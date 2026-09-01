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«Балтика» перешла на российское ПО для спутникового мониторинга посевов ячменя

Пивоваренная компания «Балтика» внедрила отечественное программное обеспечение ExactFarming. Платформа уже работает в 69 хозяйствах-партнёрах в 16 регионах страны и позволяет компании управлять процессом выращивания пивоваренного ячменя в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщил представитель «Балтики».

До перехода на новое решение «Балтика» несколько лет применяла спутниковый мониторинг, но данные приходилось агрегировать вручную из разных источников, что замедляло принятие решений. Теперь все процессы автоматизированы — от планирования и учёта выездных проверок в хозяйствах до контроля соблюдения агротехнологических схем на всех этапах. Система автоматически выявляет стрессовые зоны полей по вегетационным индексам, позволяет прогнозировать урожайность и риски, включая заболевания посевов и стресс-факторы.

Доступ к платформе осуществляется через веб-интерфейс и мобильное приложение, поэтому с ней работают как сотрудники офиса, так и эксперты агропроекта, которые выезжают в поля.

«Балтика» развивает собственную агропрограмму уже более 20 лет, и переход на единую цифровую платформу стал закономерным этапом в укреплении экспертизы компании. Компания стремится не просто контролировать качество, а управлять им на основе точных данных.

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«Мы рады, что нам удалось найти отечественное ИТ-решение, отвечающее всем нашим потребностям. Мы выращиваем ячмень в чернозёмных районах с наиболее благоприятным климатом, и тем не менее посевы требуют постоянного наблюдения для своевременной реакции на изменения почв, погоды и других факторов. Качество нашего пива зависит от качества зерна, а эффективность управления полями — от точности данных. Переход на российское ПО позволяет нам держать под контролем качество сырья на всех этапах и оперативно реагировать на любые изменения», — сказала директор по закупкам пивоваренной компании «Балтика» Елена Артюхова.

«Цифровое решение ExactFarming содержит множество инструментов для мониторинга состояния посевов, планирования работ, выбора оптимальных полей и контроля качества выращивания культур. Мы понимаем, насколько важно иметь под рукой всё необходимое в поле, в том числе материалы для оперативного принятия решений. Мы высоко ценим, что компания «Балтика» выбрала наше ПО для внедрения», — отметила Анна Кудинова, исполнительный директор компании «Айтисфера».

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