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VolgaBlob представила методологию ускоренного пилотирования ИТ- и ИБ-проектов

Компания VolgaBlob разработала методологию Fast Pilot, позволяющую развернуть систему мониторинга Smart Monitor в тестовом режиме за несколько часов вместо стандартных 30 дней. Команда предоставляет готовый преднастроенный продукт, который сокращает трудозатраты на пилотирование более чем в 10 раз, а расходы партнеров вендора – интеграторов и реселлеров – до 20 раз в зависимости от конкретного сценария. Об этом CNews сообщил представитель VolgaBlob.

В рамках Fast Pilot клиент подключает преднастроенную сборку Smart Monitor, которая содержит ключевые модули системы, включая управление инцидентами, инвентаризацию, observability-модуль «Маяк» и другие компоненты. По умолчанию сборка функционирует на синтетических данных, покрывающих типовые сценарии ИБ-мониторинга. При этом клиент может в любой момент бесшовно подключить собственные источники – обычно до 25% от общего числа – чтобы проверить интеграции и корректность взаимодействия системы с реальной инфраструктурой.

Подход Fast Pilot снимает типичные барьеры ИБ-пилотов: недели согласования изменений в продуктивной среде, конфликты с уже работающими SIEM-системами, когда источники должны передавать данные в два направления одновременно, необходимость разворачивать промежуточные слои для зеркалирования потоков. Синтетические данные позволяют сразу оценить интерфейс системы, логику корреляций и работу дашбордов, а после добавления реальных источников – плавно перейти к тестированию на собственных событиях.

По оценкам VolgaBlob, трудозатраты на типичный пилот составляют от 120 до 150 человеко-часов, в то время как его реализация по методологии Fast Pilot – в среднем в 10 раз меньше. В рамках недавнего тестирования для крупного заказчика всего за два рабочих дня команде удалось провести полную настройку системы, подключить к ней 12 типов источников, в том числе пять – реальных, из тестового контура заказчика, и показать выполнение 84 функциональных и архитектурных требований.

Кроме того, такой подход позволяет партнерам компании – системным интеграторам и реселлерам – кратно сокращать расходы на предпродажные пилоты. В зависимости от конкретного сценария – до 20 раз.

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«Классические пилоты из-за ограничений по времени и ресурсам редко позволяют продемонстрировать весь потенциал платформы – заказчики обычно подключают 3-5 источников и не видят работу системы в условиях, хотя бы приближенных к продуктивным. При этом стандартное тестирование системы мониторинга обычно занимает около месяца. Мы сократили этот срок за счет использования синтетических данных, но оставили возможность гибко подключать реальные источники. При переключении система видит реальные данные и события наравне с синтетическими», – сказал Илья Мельников, эксперт по мониторингу в области кибербезопасности VolgaBlob.

Команда VolgaBlob планирует дополнить методологию универсальным комплектом документации, включающим техническое задание и методику испытаний Smart Monitor. Это позволит клиентам самостоятельно проверять выполнение заявленных требований системой и при желании разворачивать тестовую среду без участия специалистов вендора.

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