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В Подмосковье упростили онлайн-запись на психолого-медико-педагогическую комиссию

Благодаря внедрению умных сервисов на регпортале подача заявления на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) стала проще. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при заполнении онлайн-формы родителям не придется вручную вводить данные о ребенке – они подтянутся автоматически из личного кабинета госуслуг. Если пользователь укажет, что ребенок учится в муниципальной школе Подмосковья, сервис проверит информацию и откроет справочник школ, а встроенный фильтр подберет образовательные комплексы по городскому округу. Если данные не подтвердятся – на экране появится соответствующее уведомление. Сведения о частных и находящихся в другом регионе образовательных организациях необходимо ввести самостоятельно», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации.

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Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Официальные документы». Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций.

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

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