В Москве при поддержке «Корпорации МСП» открыто новое инновационное текстильное производство

«Ивановская Текстильная Компания» при поддержке «Корпорации МСП» открыла в Москве современное швейное производство полного цикла. Общий объем инвестиций в проект составляет около 255 млн руб. «Корпорация МСП» (группа ВЭБ.РФ) структурировала инвестпроект и предоставила гарантийное обеспечение на 51,2 млн руб., что позволило привлечь льготный заем Фонда развития промышленности на 102,4 млн руб. В 2026 г. предприятие дополнительно привлекло 300 млн руб. в МСП Банке по льготной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» для малых технологических компаний. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Благодаря запуску нового производства уже создано 100 рабочих мест, а по мере развития производства их число вырастет до 300. Площадка будет выпускать специальную и зимнюю одежду с защитными свойствами, спортивную одежду, мерч, флаги, текстильные аксессуары и другую продукцию с печатью. На новом производстве внедрено инновационное оборудование, включая роботизированные автоматы шаблонного шитья, автоматизированные раскройные комплексы и полностью автоматизированная линия цифровой печати с экологичными пигментными чернилами для работы с тяжелыми тканями, трикотажем, синтетическими и мембранными материалами.

«Поддержка со стороны государства позволила нам привлечь льготное финансирование и быстро масштабировать бизнес, сохранив при этом наши главные компетенции. Для реализации проекта предприятие получило гарантийную поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает "Корпорация МСП", и воспользовалось льготной программой кредитования "МСП Банка"», — сказал Юрий Шилов, генеральный директор «Ивановской Текстильной Компании».

«Запуск современного текстильного производства в Москве — это наглядный пример того, как меняются приоритеты малого и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели готовы инвестировать не просто в станки, а в сложные инновационные решения, роботизацию и экологичные технологии. Для реализации этого проекта был использован комплекс мер поддержки, которые позволили его грамотно структурировать и привлечь заемное финансирование на льготных условиях. В результате создано высокотехнологичное производство с потенциалом для дальнейшего развития и новые рабочие места», — сказал Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка».

На предприятии работают кандидаты наук. Совместно со «Сколтехом» и РГУ имени А. Н. Косыгина ведутся НИОКР по созданию инновационной технологичной одежды. При задействовании совокупных мощностей ИТК в Москве, Калужской и Ивановской областях компания сможет обеспечить потребности практически всех предприятий и организаций столицы, включая сферы ЖКХ, транспорта, энергетики, медицины,охраны и креативных индустрий. До конца 2027 г.откроет экспериментальную лабораторию и продолжит проекты с российскими брендами.