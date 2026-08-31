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Портативная Bluetooth-колонка «Урал Молния 700» теперь доступна в белом цвете

Бренд «Урал» расширил линейку портативной акустики и представил популярную Bluetooth-колонку «Молния 700» в новом белом цвете. Новая версия сохранила все технические возможности модели, включая мощность 70 Вт, защиту корпуса IPX4, поддержку Bluetooth 5.3, функцию караоке и технологию True Wireless Stereo (TWS). Об этом CNews сообщили представители «Урала».

По данным аналитиков объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, в I половине мая 2026 г. продажи портативных музыкальных колонок в России выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом апреля. Эксперты связывают рост спроса с началом сезона путешествий, отдыха на природе, пикников и летних мероприятий, когда портативная акустика становится одним из самых востребованных видов электроники.

На фоне этой тенденции бренд «Урал» расширил линейку одной из своих самых популярных моделей, представив портативную акустическую систему «Урал Молния 700» в новом белом исполнении. Ранее модель выпускалась только в черном цвете.

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Пресс-служба компании «Урал»
Портативная Bluetooth-колонка «Урал Молния 700» теперь доступна в белом цвете

Сегодня покупатели выбирают портативные Bluetooth-колонки не только по качеству звучания, но и по дизайну. Устройства все чаще становятся частью домашнего интерьера, оформления террас, беседок и зон отдыха, а также используются на семейных праздниках, спортивных мероприятиях и выездных встречах. Белый цвет остается одним из наиболее востребованных в сегменте потребительской электроники благодаря своей универсальности и современному внешнему виду.

«Мы видим, что для пользователей сегодня одинаково важны функциональность и дизайн устройства. Поэтому решили дополнить линейку "Молния 700" новой белой версией, сохранив все технические характеристики, за которые модель уже получила признание покупателей. Теперь пользователи могут выбрать не только подходящий функционал, но и цвет, который лучше соответствует их стилю и пространству», — сказали в компании «Урал».

Портативная Bluetooth-колонка «Урал Молния 700» оснащена акустической системой максимальной мощностью 70 Вт и воспроизводит звук в диапазоне 60–20 000 Гц. Модель поддерживает Bluetooth 5.3, одновременное подключение двух мобильных устройств, воспроизведение музыки с USB-накопителей и карт памяти, а также подключение через AUX.

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Для любителей домашних вечеринок и караоке в комплект входит беспроводной микрофон. Дополнительные возможности устройства включают встроенное FM-радио, динамическую RGB-подсветку и эквалайзер для настройки звучания.

Отдельного внимания заслуживает поддержка технологии True Wireless Stereo (TWS), позволяющей объединить две колонки «Урал Молния 700» в единую стереосистему для получения более объемного звучания. Функция совместима только с двумя одинаковыми моделями «Молния 700».

Колонка оснащена аккумулятором емкостью 4000 мА ч, обеспечивающим до 10 часов автономной работы при средней громкости. Корпус соответствует стандарту защиты IPX4, благодаря чему устройство защищено от брызг воды и подходит для использования на даче, во время путешествий, пикников и других мероприятий на открытом воздухе.

Белая версия портативной акустической системы «Урал Молния 700» уже поступила в продажу у официальных партнеров бренда.

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