МФЦ на связи: онлайн-помощь по видеосвязи «Труконф»

В Архангельской области и Ненецком автономном округе можно обращаться в региональные службы по видеосвязи. Это стало возможным благодаря развитию проекта «Правовая помощь онлайн», который ранее был реализован компанией «Рнд Софт» для центров «Мои документы» в Ростовской области. Технологической основой сервиса «Онлайн-приёмная» стала российская платформа коммуникаций TrueConf Server. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

В Ненецком автономном округе сервис запустили в 2021 г., а в Архангельской области — в 2022. Онлайн-консультации позволили жителям удалённых населённых пунктов получать необходимую помощь без поездок в административный центр, что особенно важно для удаленных территорий со сложной транспортной доступностью.

Для получения консультации жителям регионов не нужно лично посещать ведомства, достаточно авторизоваться в сервисе с помощью подтверждённой учётной записи портала «Госуслуг», описать свой вопрос в электронной форме и выбрать удобное время для онлайн-встречи. Заявка автоматически попадает в нужное ведомство, и в назначенное время заявитель и специалист органа власти смогут обсудить возникшую ситуацию по видеосвязи.

Сервис для удалённых консультаций работает на базе российской платформы коммуникаций TrueConf Server, которая соответствует требованиям проекта в области информационной безопасности. Для государственных ведомств важно, чтобы данные хранились на доверенных серверах и не передавались на сторонние. Ещё одно важное требование — доступность сервиса: платформа «Труконф» работает бесперебойно и не может быть ограничена или отключена третьими лицами.

Работа сервиса построена на принципе удобства и простоты: участникам не нужно скачивать приложения и проходить дополнительную регистрацию. Подключиться к сеансу со специалистом можно с любого доступного устройства.

Особую значимость сервис приобретает для жителей населённых пунктов, расположенных вдали от административных центров. Онлайн-консультации позволяют сэкономить время и средства на дорогу, и при этом получить квалифицированное разъяснение специалиста по интересующим вопросам.

Для граждан, которым требуется помощь при работе с сервисом, возможность записаться на консультацию и принять в ней участие доступна в 9 отделениях «Мои документы» на территории Архангельской области и в 21 отделении на территории НАО. В офисах МФЦ оборудованы специальные рабочие места для подключения к онлайн-встречам с представителями ведомств.

В настоящее время онлайн-консультации по видеосвязи проводят специалисты ведомств, чьи услуги наиболее востребованы гражданами. Однако перечень организаций, доступных в «Онлайн-приёмной», планируется расширять.