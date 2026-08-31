CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе
|

МФЦ на связи: онлайн-помощь по видеосвязи «Труконф»

В Архангельской области и Ненецком автономном округе можно обращаться в региональные службы по видеосвязи. Это стало возможным благодаря развитию проекта «Правовая помощь онлайн», который ранее был реализован компанией «Рнд Софт» для центров «Мои документы» в Ростовской области. Технологической основой сервиса «Онлайн-приёмная» стала российская платформа коммуникаций TrueConf Server. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

В Ненецком автономном округе сервис запустили в 2021 г., а в Архангельской области — в 2022. Онлайн-консультации позволили жителям удалённых населённых пунктов получать необходимую помощь без поездок в административный центр, что особенно важно для удаленных территорий со сложной транспортной доступностью.

Для получения консультации жителям регионов не нужно лично посещать ведомства, достаточно авторизоваться в сервисе с помощью подтверждённой учётной записи портала «Госуслуг», описать свой вопрос в электронной форме и выбрать удобное время для онлайн-встречи. Заявка автоматически попадает в нужное ведомство, и в назначенное время заявитель и специалист органа власти смогут обсудить возникшую ситуацию по видеосвязи.

Сервис для удалённых консультаций работает на базе российской платформы коммуникаций TrueConf Server, которая соответствует требованиям проекта в области информационной безопасности. Для государственных ведомств важно, чтобы данные хранились на доверенных серверах и не передавались на сторонние. Ещё одно важное требование — доступность сервиса: платформа «Труконф» работает бесперебойно и не может быть ограничена или отключена третьими лицами.

Работа сервиса построена на принципе удобства и простоты: участникам не нужно скачивать приложения и проходить дополнительную регистрацию. Подключиться к сеансу со специалистом можно с любого доступного устройства.

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов
Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов Телеком

Особую значимость сервис приобретает для жителей населённых пунктов, расположенных вдали от административных центров. Онлайн-консультации позволяют сэкономить время и средства на дорогу, и при этом получить квалифицированное разъяснение специалиста по интересующим вопросам.

Для граждан, которым требуется помощь при работе с сервисом, возможность записаться на консультацию и принять в ней участие доступна в 9 отделениях «Мои документы» на территории Архангельской области и в 21 отделении на территории НАО. В офисах МФЦ оборудованы специальные рабочие места для подключения к онлайн-встречам с представителями ведомств.

В настоящее время онлайн-консультации по видеосвязи проводят специалисты ведомств, чьи услуги наиболее востребованы гражданами. Однако перечень организаций, доступных в «Онлайн-приёмной», планируется расширять.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще