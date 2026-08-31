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GreenData расширила инструменты аналитики и автоматизации отчетности

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, выпустила обновление, которое упрощает полный цикл работы с данными: от анализа и корректировки показателей до автоматического формирования табличных отчетов. В новой версии low-code-платформы появилась возможность редактировать данные прямо в OLAP, а также настраивать итоговые строки и столбцы в OLAP-представлениях. Дополнительно были расширены возможности по работе с новыми электронными таблицами: стало возможно осуществить экспорт сразу при выполнении серверной процедуры в рамках выполнения алгоритма. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Так, пользователи теперь могут не только анализировать данные, но и редактировать их непосредственно в представлении OLAP. Бизнес-администратор сам определяет сценарий работы: разрешить только открытие карточек объектов, только редактирование значений в таблице или использовать оба режима одновременно. Все необходимые настройки выполняются в карточке куба, позволяя вносить изменения без постоянного перехода из аналитического представления в карточки объектов и обратно.

Также в OLAP-представлениях появилась настройка отображения итоговых строк и столбцов. Пользователь может выбрать необходимые вычисления для строк или столбцов — например, сумму, среднее, минимальное или другое значение. После применения настроек итоги сразу отображаются в таблице. Новый механизм помогает быстрее получать сводные показатели и анализировать данные без дополнительной обработки или экспорта информации во внешние инструменты.

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Еще одно изменение касается электронных таблиц. Теперь их можно автоматически экспортировать в формат XLSX прямо из алгоритмов. Для этого в платформе появились новые функции, которые позволяют сформировать файл, сохранить его в системе или использовать для дальнейшей автоматизированной обработки. Такой сценарий может применяться для регулярной отчетности, обмена данными с внешними системами и подготовки табличных документов по заданным правилам.

«Новые возможности помогают сократить количество ручных операций при работе с аналитикой и отчетностью. Пользователь может получить сводные показатели непосредственно в OLAP-представлении, при необходимости скорректировать данные, а затем автоматически сформировать XLSX-файл. В результате весь процесс, от анализа информации до подготовки отчета, выполняется в рамках единого рабочего сценария», — сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.

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