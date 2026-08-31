«Флант» упростила переход с GitLab на Deckhouse Code — российскую платформу управления кодом и CI/CD

Компания «Флант» объявила о расширении вариантов развёртывания Deckhouse Code — российской платформы управления исходным кодом и автоматизации CI/CD. Помимо Deckhouse Kubernetes Platform, продукт теперь устанавливается непосредственно на виртуальные машины и в существующие Kubernetes-кластеры с помощью Helm-чарта. Это позволяет компаниям мигрировать с GitLab, не перестраивая инфраструктуру и процессы разработки.

С 2022 г. GitLab Inc. ограничивает доступ для российских пользователей — прекращены официальные продажи, поддержка и продление лицензий. Вместе с требованиями регуляторов о переходе на отечественное ПО это сделало миграцию с GitLab необходимостью для российских компаний.

Deckhouse Code создан на базе GitLab CE и полностью с ним совместим, поэтому переход не требует сложной миграции. Все данные сохраняются: проекты, репозитории со всей историей, настройки и переменные CI/CD, учётные записи пользователей, — команды продолжают работать с того места, где остановились.

Вариант развёртывания выбирается под сложившийся ИТ-ландшафт. Если GitLab работает на виртуальных машинах, Deckhouse Code развёртываются на тех же серверах — вплоть до установки поверх текущей инсталляции GitLab, как очередное обновление. Внедрять Kubernetes ради смены платформы не требуется. Если Kubernetes-инфраструктура уже есть, Deckhouse Code можно установить в существующий кластер через Helm-чарт. Смена платформы при этом не превращается в отдельный проект по перестройке всей среды разработки и не останавливает конвейер поставки ПО.

«После того как GitLab фактически ушёл с российского рынка, тысячи команд оказались перед выбором: продолжать работать на неподдерживаемой платформе или тратить месяцы на миграцию. Главный барьер при отказе от GitLab — не функциональность, а цена самого перехода: компании опасаются, что смена платформы обернётся многомесячным проектом и остановкой разработки. Deckhouse Code снимает эти опасения — он развёртывается в существующей инфраструктуре заказчика, не прерывая работу команд, а по трудозатратам такой переход ближе к обновлению, чем к внедрению новой системы. Так смена платформы разработки перестаёт быть отдельной статьёй риска при переходе на отечественное ПО», — сказал Никита Борзых, управляющий партнёр компании «Флант».

Deckhouse Code включён в реестр российского программного обеспечения (запись №27871) и сопровождается вендорской поддержкой «Фланта». При этом функциональность выходит за рамки GitLab CE: продукт включает возможности корпоративного класса — расширенные правила согласования изменений, аудит действий пользователей, централизованный контроль доступа и синхронизацию со службами каталогов. Интерфейс полностью локализован на русский язык.

Новые варианты развёртывания расширяют сценарии применения Deckhouse Code в крупных организациях с разнородной инфраструктурой. Его можно использовать как самостоятельный продукт либо интегрировать с другими решениями Deckhouse.