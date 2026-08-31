«1С-Рарус» внедрил «1С:Управление предприятием общепита» в отелях сети Cosmos

Внедрение «1С:Управление предприятием общепита» разработки «1С-Рарус» обеспечило бесшовную интеграцию бэк-офисных функций и унификацию стандартов в сфере общественного питания сети отелей Cosmos. В результате проекта удалось внедрить единую систему управления ресторанной службой в отелях, стандартизировать и повысить прозрачность закупочного процесса, что повлияло на снижение операционных затрат. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Cosmos Hotel Group управляет 55 отелями в 32 городах России.

Для управления и развития направления Food & Beverage в компании использовали разрозненные локализованные решения. Консолидация отчетности требовала значительных временных затрат, что затрудняло оперативное принятие управленческих решений на уровне сети.

В июле 2025 г. управляющая компания инициировала проект по созданию единой цифровой системы управления на базе российского ПО и централизованного контроля для объектов питания во всех отелях сети. Для решения поставленных задач выбрали систему «1С:Управление предприятием общепита» («1С:УПО»). Партнером по внедрению стал разработчик решения — компания «1С-Рарус» с опытом внедрения и эксплуатации линейки 1С-совместных решений более чем в 9000 предприятиях.

Команда «1С-Рарус» кастомизировала решение под задачи бизнеса и операционные процессы федеральной гостиничной сети, в частности, были выполнены разработки и доработки по блокам: интеграция с внешней POS-системой для ресторанного бизнеса; интеграция с внешней MDM-системой; адаптация интеграции в части блока ЕГАИС (загрузка из внешнего файла информации об использовании марок); учет шведского стола (АРМ Шведский стол); интеграция с вендинговыми аппаратами; разработка загрузки данных из файла, выгруженной из внешней PMS-системы управления отелем; разработка АРМ для ввода и корректировки данных о фактическом количестве проживающих гостей из различных PMS-систем; создание набора дополнительных отчетов.

Выполнена работа по актуализации технико-технологических карт – отели внесли более 36 тыс. карт в систему. Сформирован единый справочник номенклатуры для всей сети: 27 тыс. наименований продуктов питания и 2 тыс. позиций товарно-материальных ценностей, включая необходимое оборудование и инвентарь для работы ресторанной службы.

В рамках проекта также проведен экспертный анализ производительности системы «1С:УПО» в контексте системного и аппаратного окружения при помощи решения «1С-Рарус:Мониторинг производительности».

Бизнес-эффект проекта

Упростили работу персонала за счет автоматизации рутинных операций, что повысило производительность бизнес-процессов. В результате операционные расходы снизились на 1,5%.

Внедрили поэтапный контроль приготовления блюд . Система помогает точно прогнозировать производство и планировать закупки.

«На текущий момент система «1С:Управление предприятием общепита» внедрена в 30 отелях сети. Проект для одной из ведущих гостиничных сетей России стал крупнейшим в нашей практике автоматизации гостиничного бизнеса, — сказал Алексей Павлов, руководитель направления автоматизации предприятий питания и гостеприимства «1С-Рарус». — Мы построили единую ИТ-систему с централизованным управлением стандартами обслуживания, гибким разграничением прав и сбором статистики в режиме реального времени. Также мы заложили основу для масштабирования единой платформы на другие направления деятельности отелей, что особенно актуально в контексте импортозамещения».