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Умные сервисы помогают многодетным семьям Подмосковья получать земельные участки и денежные выплаты

На регпортале оптимизировали две услуги для многодетных семей Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Поддержка многодетных родителей нашего региона остается для нас одной из самых важных задач. Поэтому мы постоянно совершенствуем цифровые услуги и сервисы, чтобы получение мер поддержки было максимально простым и понятным. Теперь при постановке семьи на учет для получения земельного участка система сама проверит необходимые сведения и автоматически подтянет данные о детях. Это значит, что родителям не придется тратить время на заполнение информации, которая уже есть в государственных информационных системах», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Умные сервисы, внедренные в услугу «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», предзаполняют сведения о детях, а также проверяют нахождение заявителя и всех членов семьи, указанных в заявлении, на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с проверкой факта подтверждения права за последние пять лет и наличие подтвержденной учетной записи на госуслугах у совершеннолетних членов семьи заявителя для возможности направления запроса на получение электронного согласия на обработку персональных данных.

Новый сервис добавили и в электронную форму услуги «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка». Он автоматически проверит, состоят ли все члены многодетной семьи на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Многодетные семьи, зарегистрированные на территории Подмосковья не менее 10 лет, имеют право на однократное бесплатное получение земельного участка в равную долевую собственность. Для этого им нужно встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в регионе. Сделать это можно онлайн, воспользовавшись услугой «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», которая доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным».

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Желающие получить вместо участка денежную выплату могут воспользоваться услугой «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Другое».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Ознакомиться с результатом можно будет в личном кабинете заявителя.

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