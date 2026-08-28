CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшит качество связи в поездах дальнего следования за счет интеграции телеком-оборудования в конструкцию вагонов

МТС совместно с АО «ФПК», национальным пассажирским железнодорожным перевозчиком России, запустили проект по улучшению качества мобильной связи в поездах дальнего следования. МТС интегрировала систему усиления и ретрансляции сигнала внутри пассажирских вагонов постройки АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), российского производителя подвижного состава. Теперь телеком-оборудование МТС будет включено в конструкцию вагонов, что создает условия для масштабирования решения на различных маршрутах дальнего следования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На первом этапе до конца 2026 г. оборудование в виде репитеров и излучающего кабеля внутри вагонов будет установлено на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Сигнал сотовой связи внутри пассажирских вагонов ослабевает из-за технических особенностей их конструкции. Разработанная МТС система, которая подключается к внешним антеннам на крыше состава и ретранслирует усиленный сигнал внутри вагонов, позволяет обеспечить стабильное качество голосовой связи и мобильного интернета практически на всем протяжении маршрута.

Для создания решения специалисты МТС совместно с ТМХ провели исследования, включая лабораторные и натурные испытания. Опытная эксплуатация первого состава «Авроры» подтвердила высокую эффективность решения: доступность 4G-сервисов внутри вагонов составила 96% от всей протяженности маршрута МоскваСанкт-Петербург.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Сегодня на поездах Москва — Санкт-Петербург репитерами МТС укомплектованы все скоростные составы поезда «Сапсан», что обеспечивает уверенным сигналом 55% среднесуточного пассажиропотока на этом направлении. Интеграция решения МТС в составы «Авроры» обеспечит к концу 2026 года бесперебойной мобильной связью более 90% пассажиропотока на этом маршруте.

«С 2016 г. в рамках соглашения с РЖД по обеспечению мобильной связью железнодорожного транспорта МТС вложила 4,5 млрд руб. в строительство базовых станций на основных магистралях в России. Но даже при полном покрытии вдоль путей конструктив современных вагонов экранирует сигнал, из-за чего не всегда удается предоставить пассажирам гарантированное качество телеком-услуг. Именно поэтому мы создали решение с репитерами, которое интегрировано в конструкцию вагонов. Измерения на первом составе “Авроры” с нашим оборудованием показали, что доступность LTE-сервисов внутри вагонов выросла до 96% на всей протяженности маршрута Москва-Санкт-Петербург. Уверен, масштабирование проекта на ключевых направлениях по всей стране позволит повысить качество связи для десятков миллионов пассажиров, даст им возможность пользоваться в пути цифровыми сервисами, в том числе такими ресурсоемкими как видео-звонки и просмотр онлайн-видео», – отметил вице-президент по розничному бизнесу Юрий Нефедов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В России разработан материал для энергоэффективной электроники нового поколения

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще