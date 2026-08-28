«МегаФон» ускорил интернет на трассе Бежецк —Вышний Волочек

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 20% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассой Бежецк — Вышний Волочек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство новых объектов связи рядом трассой позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Тверской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика в Максатихинском районе. Только за шесть месяцев пользователи скачали на 11,5% больше данных, чем в 2025 г.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря строительству в поселке Максатиха и деревне Ривица новых объектов связи стандарта LTE. Особенности высокочастотного диапазона позволяют повысить на 20% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи поможет жителям поселка и путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения, работы или учебы.

За первое полугодие 2026 г. более 300 тыс. абонентов проехали по внутриобластной трассе Бежецк — Вышний Волочек через поселок Максатиха. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 64% трафика. В тройку лидеров вошли ярославцы и новгородцы.

Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за шесть месяцев они прокачали более 60 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 18 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 900 тыс минут. За это время можно проехать из Бежецка в Вышний Волочек туда и обратно более 3,6 тыс. раз.

«Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России, где сотни населенных пунктов удалены друг от друга на сотни километров. В условиях такой уникальной географической протяженности развитие современной инфраструктуры связи имеет стратегическое значение. Мы строим не просто базовые станции и линии передач, мы создаем цифровую экосистему, которая стирает расстояния, делает качественные сервисы доступными как в крупных городах, так и в самых малых селах, и обеспечивает надежную основу для экономического роста Верхневолжья», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.