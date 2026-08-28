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«Флант» и «Визиолоджи» обеспечили стабильную работу BI-дашбордов при пиковых нагрузках

Российские ИТ-компании «Визиолоджи» и «Флант» завершили испытания на технологическую совместимость продуктов. BI-система Visiology получила сертификат совместимости для работы в защищённых контейнерных средах под управлением Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель «Флант».

Корпоративная аналитика генерирует неравномерную нагрузку на серверы. В периоды закрытия финансовой отчётности объём вычислений кратно возрастает, требуя моментального выделения дополнительных мощностей. Использование Visiology поверх инфраструктуры DKP позволяет автоматизировать масштабирование вычислительных мощностей. Платформа сама выделяет дополнительные ресурсы в пиковые моменты и высвобождает их при снижении нагрузки, обеспечивая бесперебойную работу дашбордов.

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«Поддержку Kubernetes мы развиваем с версии 3.9, и запрос на контейнерное развёртывание BI от корпоративных заказчиков только растёт. Им важно встроить аналитику в существующую инфраструктуру, получить отказоустойчивость и масштабирование с гарантированной совместимостью компонентов. Сертификат с „Флантом“ продолжает нашу работу над проверенными конфигурациями: теперь Deckhouse Kubernetes Platform входит в их число официально», — отметил Александр Николаев, руководитель отдела интеграции Visiology.

«BI-системы имеют сложный профиль нагрузок: обработка тяжёлых аналитических запросов сменяется периодами простоя. Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает стабильность ИТ-ландшафта даже при резких перепадах нагрузки. Платформа берёт на себя автомасштабирование подов и узлов кластера на основе метрики утилизации ресурсов. В результате архитектура гарантирует доступность отчётов для тысяч пользователей и эффективно расходует вычислительные мощности без ручного вмешательства DevOps-инженеров», — отметил Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

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