«Альфа-Капитал» запустила мобильное CRM-приложение с ИИ-поиском для инвестиционных консультантов

УК «Альфа-Капитал» развивает мобильное CRM-приложение для инвестиционных консультантов. Оно дает доступ со смартфона к клиентской базе, портфелям, задачам, продуктовой информации и рабочим коммуникациям. За первый месяц после запуска к приложению подключились 95% инвестиционных консультантов компании. Об этом CNews сообщил представитель УК «Альфа-Капитал».

Приложение вышло в январе 2026 г. Его создавали как полноценный рабочий инструмент для консультанта, который проводит значительную часть дня на встречах и вне офиса. Основные данные и действия теперь доступны в одном приложении: консультанту не нужно возвращаться к компьютеру или переключаться между несколькими системами, чтобы подготовиться к разговору с клиентом и выполнить договоренности по его итогам.

При разработке команда активно применяла инструменты искусственного интеллекта, а архитектуру приложения изначально проектировала с расчетом на встраивание ИИ непосредственно в рабочие сценарии. Обновления выходят в среднем каждые две недели, их содержание формируется в том числе на основе обратной связи инвестиционных консультантов.

В приложении доступны сведения о клиентах и их портфелях, включая состав активов, параметры инвестиционного профиля и ключевые финансовые показатели. Консультант может увидеть структуру портфеля и динамику средств, перейти к подробной информации об активах и депозитах, а также воспользоваться продуктовым каталогом с условиями, комиссиями, обучающими материалами и готовыми материалами для клиента.

Система уведомлений и баннеров на главном экране помогает не пропускать события, требующие внимания: дни рождения клиентов, задачи или низкую оценку сервиса. Консультант сам выбирает нужные типы уведомлений, а важные события остаются на главном экране до обработки.

В мобильное приложение также перенесена работа с запросами в поддержку продаж, службу клиентского сервиса или ИТ. Консультант может вести переписку, просматривать ее историю, прикладывать и скачивать файлы, получать уведомления о новых комментариях и отслеживать статус запроса — без перехода в отдельные внутренние системы.

В июле 2026 г. в приложении заработал умный поиск на основе ИИ — первый ИИ-сценарий, встроенный непосредственно в мобильную CRM. Вместо ручной настройки фильтров консультант задает вопрос обычным языком, например: «У кого из моих клиентов день рождения в этом месяце?» или «Покажи клиентов с низкой оценкой сервиса».

Поиск работает с данными о клиентах и их портфелях, задачами, продуктовой информацией и финансовыми показателями. Он сохраняет контекст диалога, поэтому запрос можно последовательно уточнять. Результаты выводятся в виде карточек с быстрым переходом к нужной информации.

«95% консультантов подключились к мобильной CRM за первый месяц — настолько инструмент оказался удобным. Мы изначально создавали не уменьшенную копию CRM с компьютера, а полноценное рабочее место в смартфоне. Теперь внутри есть портфели, аналитика, задачи и умный поиск обычным языком. ИИ снимает поиск и рутину, а разговор с клиентом, решение и ответственность остаются за человеком», — отметил руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов.